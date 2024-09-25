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鉅亨速報

盤中速報 - 其 他類股表現強勁，漲幅2.43%，總成交額15.85億

鉅亨網新聞中心 2024-09-25 09:34


台股今日其他業類股表現強勁，25日09:34相關指數上漲2.43%，總成交額15.85億元，大盤占比1.27%。

該產業上漲家數38、下跌家數8、平盤家數6。領漲個股中租-KY(5871-TW)25日09:34股價上漲10元，報156.0元，漲幅6.85%。

其 他近5日上漲1.1%，集中市場加權指數上漲1.99%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 其 他 集中市場加權指數
近一週 +1.1% +1.99%
近一月 -1.63% +0.58%
近三月 -3.09% -2.32%
近六月 +1.97% +10.17%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22726.381.31%
中租-KY155.56.51%

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加權指數法興(售) 槓桿6.47

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