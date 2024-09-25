盤中速報 - 其 他類股表現強勁，漲幅2.43%，總成交額15.85億
鉅亨網新聞中心 2024-09-25 09:34
台股今日其他業類股表現強勁，25日09:34相關指數上漲2.43%，總成交額15.85億元，大盤占比1.27%。
該產業上漲家數38、下跌家數8、平盤家數6。領漲個股中租-KY(5871-TW)25日09:34股價上漲10元，報156.0元，漲幅6.85%。
其 他近5日上漲1.1%，集中市場加權指數上漲1.99%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|其 他
|集中市場加權指數
|近一週
|+1.1%
|+1.99%
|近一月
|-1.63%
|+0.58%
|近三月
|-3.09%
|-2.32%
|近六月
|+1.97%
|+10.17%
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