大跌、連日下跌要負責！中國證監會持續出大招救市 這些警示股要當心

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-25 10:43

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繼提出新一輪救市措施後，中國證監會昨 (24) 日晚間又針對《上市公司監管指引第 10 號——市值管理（徵求意見稿）》公開徵求意見，其中第八條明確指出，主要指數成份股公司應當制定並經董事會審議後揭露上市公司市值管理制度

《指引》要求上市公司以提高上市公司品質爲基礎，提升經營效率和獲利能力，並結合實際情況依法合規運用併購重組、股權激勵、現金分紅、投資者關係管理、信息披露、股份回購等方式，推動上市公司投資價值提升。

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主要指數成份股公司應當就市值管理制度執行情況在年度業績說明會中進行專項說明。股價短期連續或大幅下跌情形，是指連 20 個交易日內上市公司股票收盤價格跌幅累計達到 20%，以及上市公司股票收盤價格低於最近一年股票最高收盤價格的 50%。

根據《指引》第十三條，主要指數成份股公司主要是指滬深 300、科創 50、科創 100、創業板指、北證 50 這些指數成份股公司。

中國《證券時報》旗下數據寶整理這些主要指數成份股後發現，按最新交易日統計，連 20 個交易日內上市公司股票收盤價格跌幅累計達到 20% 的成份股有興齊眼藥、三角防務和時代電氣， 近 20 日股價分別累計下跌 26.6%、24.47% 和 21.41%，其中時代電氣是滬深 300 指數和科創指數成份股。此外，百利天恆 - U 近 20 日累計跌幅 19.03%，幅度接近 20%。

針對上市公司股票收盤價格低於最近一年股票最高收盤價格的 50%，則有 95 檔主要指數成份股，其中包含 23 隻電力設備行業個股，醫藥生物、電子行業個股各有 16 隻。近一年，申萬 31 個行業指數中，有 18 個累計跌逾 20%，其中電力設備行業受產業出清影響，股價表現持續承壓，行業指數累計下跌 24.14%。

科創 100 指數成份股的航太巨集圖最新收盤價則跟近一年最高收盤價的差距最大，週二 (24 日) 收在每股 13.26 元，較最近一年內最高收盤價 54.36 元跌掉 75.61%。

最新收盤價較最近一年內最高收盤價跌幅居前的個股中，愛旭股份、TCL 中環、晶澳科技等上半年凈利均呈現大幅由盈轉虧的年減表現，長光華芯、德方納米、榮昌生物、雲天勵飛 - U、東芯股份等上半年凈利為續虧狀態。