華為「三折機」價格回歸冷靜 黃牛：這幾天就像在炒股

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-25 08:00

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中國華為「三折機」Mate XT 的價格開始逐步回歸冷靜，據《界面新聞》周二（24 日）報導，在淘寶、閒魚、得物及多個線下經銷商渠道，目前 Mate XT 的溢價程度已經降至人民幣（下同）1 萬元以內，部分渠道及型號甚至只加價數千元。

Mate XT 共有兩種機身顏色，分別是玄黑和瑞紅，並推出三個儲存容量版本：16GB+256GB 售價 19,999 元，16GB+512GB 售價 21,999 元，16GB+1T 售價 23,999 元。

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渠道不同，價格也不一樣。以 16GB+512GB 的瑞紅款為例，多家淘寶店仍然堅持 5,000 元～10,000 元的溢價，但在閒魚平台，已經有不少賣家表示，消費者加價 1,000 元～2,000 元，就可拿到全新未拆封版本。

相比之下，瑞紅款比玄黑款溢價更高，同型號售價普遍高出數千元。其中，16GB+256GB 瑞紅款最為搶手，多個渠道都表示很難拿貨。

「這幾天，炒 Mate XT 和炒股一樣，就像坐過山車。」一位黃牛表示，他在 9 月 20 日發售當天，報價 9 萬，都有人願意下單，22 日報價在 4 萬元上下，今天報價已經到 3 萬以內。

該黃牛說：「像在賭心態，如果你今天因為 3 萬太低還捨不得賣，明天就掉到 2 萬了。」

不過，目前黃牛的心態相對穩定。這位黃牛表示，即便溢價能力減弱，還不至於到「砸在手裡」的程度，Mate XT 已是他近幾年來最賺錢的機型。

為何 Mate XT 價格短時間內變化這麼大？幾位黃牛的共同觀點是，Mate XT 的聲勢很大，在「職業黃牛」之外，還吸引了許多「個人黃牛」加入，個人黃牛沒有明確利潤追求，能轉手賺錢即可，某種程度上太快拉低價格。

一名經銷商認為，除了產能提升之外，Mate XT 擁有「電子茅台」屬性，消費者在發售當天拿到新機，和發售後幾天拿到新機，在社交場合的價值完全不同。