離岸人民幣升破7 已進入溫和升值通道

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-25 14:30

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離岸人民幣兑美元匯價周三（25 日）早盤升破 7，為去年 5 月來首見，分析師指出，在美國聯準會（Fed）降息、中國逆周期政策強化等內外部因素作用下，人民幣匯率已踏入溫和升值通道。

據《界面新聞》報導，台灣時間周三上午 9 點左右，離岸人民幣兑美元匯率報 7.0054，較上日收盤價漲 55 個基點，最高觸及 6.9952。

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工銀國際首席經濟學家程實認為，據其測算，人民幣已然步入溫和升值通道，未來 12 個月人民幣兌美元的中樞區間預估將在 6.8～6.9 之間波動。

他指出，今年以來，中國貿易順差態勢良好，前 8 個月貿易順差達 6,084.9 億美元，年增 11.2%，促使外匯存底穩步上升，而外匯存底的變化往往與人民幣升值呈正相關。

與此同時，隨著 Fed 9 月降息靴子落地，美國公債殖利率下行，也將溫和帶動人民幣走強。

上周 Fed 四年半來首次降息，正式宣告進入新一輪降息周期，首次降息幅度為 0.5 個百分點。Fed 的利率路徑點陣圖顯示，年底前可能再降 0.5 個百分點，明年降 1 個百分點，2026 年再降 0.5 個百分點。

人民幣溫和升值，也開闢了政策加力的空間。中國央行周二發布多項措施，包括近日將下調存款準備金率 0.5 個百分點、調低政策利率 7 天逆回購操作利率 0.2 個百分點、引導銀行調降存量房貸利率等。