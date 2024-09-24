澳洲央行維持利率在12年高點不變 未加入全球降息潮

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-24 13:30

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為對抗頑固的通膨壓力，澳洲央行周二 (24 日) 將關鍵利率維持在 12 年來的高位，未加入全球寬鬆周期。

澳洲央行連續第七次在會議上將現金利率維持在 4.35%，符合市場預期，央行重申，在政策上不排除任何可能性。澳洲央行試圖維持新冠疫情後就業的顯著成長，因而通膨需要更長的時間才能下降。

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央行發布聲明表示，政策委員會仍然堅定地決心讓通膨回到目標水位，並將採取必要措施來實現這一結果。聲明強調，政策需要採取足夠的限制性措施，直到董事會確信通膨可持續地向目標範圍邁進。

決定公布後，澳元維持了早期的漲幅，而政策敏感的 3 年期政府公債的殖利率幾乎沒有變化，股市擴大跌幅。

曾在澳洲央行工作的經濟學家 Callam Pickering 表示，雖然一些央行已經開始降息，但澳洲仍在力抗通膨，央行維持緊縮傾向是有充分理由的。

經濟學家普遍預期，澳洲央行的降息周期將於明年 2 月開始，而金融市場則認為，今年 12 月有三分之二的機率，澳洲首次寬鬆。