Fed降息2碼! 台股大漲363點是曇花一現還是基本面支撐?!

鉅亨研報 2024-09-24 17:38

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美國聯準會 4 年來首度降息，台股第 4 季行情可有樂觀的底氣? 看這個指標觀察基本面發展變化!

一、景氣信號轉向黃紅燈 泡沫化前兆?

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同時我們也不斷提醒，使用成交量乖離率指標觀察止跌訊號，台北股市自 8/12 起成交量由 4,000 億元下滑至 3,000 億元，量能結構已經進入相對低量，對於行情止跌非常有幫助。

上週 FOMC 會議也如市場預期降息 2 碼，利率目標區間由 5.25%~5.50% 下調至 4.75%~5.00%，台北股市一開始反應平淡，盤中權值股全數回神走高，加權指數大漲 363 點站回 2 萬 2 千位置，直逼 9 月初的跳空缺口。

今天再跟大家分享景氣燈號轉向黃紅燈，台北股市表現又會如何? 國發會最新公布 7 月景氣對策信號綜合判斷分數為 35 分，較上月減少 3 分，燈號由紅燈轉為黃紅燈。此外，領先及同時指標持續上升，景氣指標的領先指標不含趨勢指數為 105.11，同時指標不含趨勢指數為 105.40，顯示國內景氣維持成長態勢。

二、景氣信號轉向 歷史經驗結果大不同

燈號轉向是否表示多頭走勢尾聲已至該出場了呢? 如果投資策略是基於景氣週期變化，那麼仔細觀察 5 種景氣對策燈號，其實每一個燈號都有對應的分數範圍，例如紅燈是 45-38 分、黃紅燈 37-32 分、綠燈 31-23 分、黃藍燈 22-17 分、藍燈 16-9 分，那麼 6 月的紅燈其實是在範圍內的低標位置，本次的黃紅燈則是居於範圍之中的位置，所以並非只看燈號顏色，數字變化也是重點，也就是說 6 月的紅燈其實沒有那麼的熱，7 月的黃紅燈也沒有那麼的令人失望。

我們從歷史經驗探討首次紅燈後 1 年的股市表現，自 1994 年至今總計出現 4 次紅燈 (不含 2024 年)，前 2 次景氣轉向的速度很快，約略半年的時間轉向綠燈，隨之再過 2 至 3 個月轉為黃藍燈甚至藍燈，但後 2 次情況大為不同，景氣燈號始終維持紅燈或是黃紅燈，且時間長達 1 年以上，股市行情也未終結而是持續上揚。

資料來源: 國發會 (數字為標示加權指數收盤價)

我們的專欄一直以來都是提供量化數據，客觀評論市場動態發展，同時提醒不能忽略風險，景氣上行週期利好市場發展，轉向黃紅燈也未必是趨勢反轉，不過投資一定有風險，美國股市與台北股市都在歷史新高位置，市場波動難免比較大。