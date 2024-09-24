恩智浦攜手AWS 將EDA負載上雲提升效率

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-24 11:24

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亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 Amazon Web Services(AWS) 今 (24) 日宣布，進一步深化與恩智浦半導體 (NXPI-US) 策略合作，恩智浦將把大部分電子設計自動化 (EDA) 工作負載遷移至 AWS，且基於雙方過去三年的合作基礎，將充分利用 AWS 高效能、卓越的可擴展性和安全性，致力於為汽車、物聯網 (IoT)、行動和通訊領域提供先進的半導體設計解決方案。

恩智浦半導體近日在 AWS 上成功完成端到端半導體晶片設計的全面部署。為加速遷移過程，確保雲端工作負載的高效管理，恩智浦也建立專門的卓越雲端中心 (Center of Cloud Excellence，簡稱 CCoE)。該中心致力於為員工提供專業培訓，同時推動應用開發的標準化流程，以提升整體研發效率和產品品質。

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恩智浦充分利用 AWS 先進的全球基礎設施，包含高效能運算、AI 和機器學習 (ML) 等相關服務，近日成功為領先的車輛整合處理器執行了全面的系統單晶片)(System on a Chip，簡稱 SoC) 設計。該設計過程涵蓋從模擬測試到設計定案的各個環節，確保處理器的高效能和可靠性。

恩智浦半導體資訊長暨資深副總裁 Adhir Mattu 表示，非常高興能夠深化與 AWS 的合作關係，利用雲端技術為下一代 EDA 工作負載提供支援。透過採用 AWS 雲端服務，顯著地加快半導體的創新發展和產品生產週期，這對公司業務至關重要。恩智浦工程師現在能夠在需要時動態調配所需的運算資源，為最複雜的 EDA 工作負載提供動能。這種靈活性提升尖端產品的生產效率，並縮短上市時間。