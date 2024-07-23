〈AWS台灣高峰會〉9成AI企業採用AWS服務 在台培訓逾10萬名雲端人才

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-23 14:43

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 今 (23) 日舉辦 2024 Summit Taiwan，AWS 台灣暨香港總經理王定愷以「打破常規、創新無懼、台灣出海、AI 啟航」為題舉辦演講，會中引用數據表示有 9 成 Forbes AI 50 榜單上的企業都使用 AWS 服務，在台灣則已培訓超過 10 萬名的雲端技術人才，會持續協助台灣企業上雲出海。

回顧亞馬遜歷史，王定愷說，亞馬遜從賣書起家、智慧倉儲、智慧終端裝置如電子書與音響等，再到雲端服務供應商，之所以能隔行不隔山，是因為秉持著資料驅動、員工提案、勇於失敗、飛輪加速的原則，持續打破常規、無懼創新，成為世界頂尖的廠商。

王定愷也預期，伴隨著生成式 AI 持續發展，亞馬遜 Echo 也一定會越來越智慧，此外， AI/ML 已融入 AWS 的 DNA，自 1996 年公司就不斷發展和創新服務，並選擇普及技術，讓各行各業不用耗費人力和時間建構自己的模型，而是能直接運用 AWS 提供的模型、服務及解決方案，快速實現數位轉型與創新。

AWS 也自 2018 年開始自製晶片，推出 Arm Base CPU Graviton，現在也推出至第四代，也發展無人車、無人送貨、人形機器人等，並已導入生產線與實際應用等，同時發展衛星與火箭。

王定愷強調，AWS 致力為企業帶來嶄新的營運模式和商機，並降低新創公司及個人的技術門檻，有 96% 的 AI/ML 新創公司，以及 90% 的 Forbes AI 50 榜單上的企業都使用 AWS 服務。