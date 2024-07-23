〈AWS台灣高峰會〉台積電與AWS合作已八年 將AI導入生產線

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-23 15:53

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下 AWS 今 (23) 日舉辦 2024 Summit Taiwan，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 生態系與聯盟管理主管 Dan Kochpatcharin 表示，公司與 AWS 自 2016 年就開始合作，除了在自製晶片領域同心協力，也將 AI 導入生產線，與生態系一同合作。

Dan Kochpatcharin 指出，台積電長期提供技術與服務給客戶，由於客戶遍布全球，也在日本、美國、韓國等地設有設計服務中心，在全球製造據點也相當多，包括美國亞利桑那州、日本熊本與歐洲德勒斯登等。

尤其近來隨著 AI 需求強勁成長，台積電也積極擴充先進封裝產能，今年在嘉義開始建置新的先進封裝廠區，同時也致力於研發，去年研發費用 58 億美元，研發人員多達 9000 多位，並在台灣成立研發中心。

Dan Kochpatcharin 補充，自 ChatGPT 問世以來，世界有很大變化，台積電也積極支持 AI 發展，推出眾多先進技術，包括 N3、N2 與 A16 等，以及先進封裝技術 SoIC、CoWoS、InFO、3DFabric 與 3DIC 等，滿足客戶晶片迭代的需求。

Dan Kochpatcharin 也說，台積電與 AWS 的夥伴關係相當重要，雙方從 2016 年就開始合作，AWS 首代 Arm Base CPU Graviton 即是採用台積電先進封裝技術生產，之後也在 2018 年加入台積電開放創新平台 (OIP) 的雲端聯盟，是聯盟創始成員之一。