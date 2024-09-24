佳世達擬公開收購子公司諾貝兒近14%股權 強化醫療零售通路布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-24 09:03

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若以諾貝兒昨日收盤價 157 元計算，佳世達此次公開收購價格溢價約 11.5%；佳世達表示，此次預定最高收購數量為 5220 張、約 13.95% 股權，最低收購數量為 1872 張、約 5% 股權。

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佳世達表示，本公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於 9 月 24 日，公開收購開始日預計不晚於 9 月 25 日，若有效應賣股數達最低收購數量及取得公平交易委員會不禁止結合之決定時，本次公開收購即為成就。

佳世達董事長陳其宏表示，醫療事業是佳世達轉型高附加價值新事業最重要的支柱之一，以明基醫院為醫療服務的領頭羊，再加上醫療器材和醫藥通路的成長雙引擎，在全球邁向樂齡社會趨勢下，為民眾提供活到老更能活得健康的全方位服務。