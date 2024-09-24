佳世達擬公開收購子公司諾貝兒近14%股權 強化醫療零售通路布局
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-24 09:03
佳世達 (2352-TW) 昨日晚間公告，將以每股現金新台幣 175 元，公開收購子公司諾貝兒 (6844-TW)13.95% 股權。佳世達表示，目前持有諾貝兒股權約 26.72%，擬提高持股強化醫療零售通路市場之佈局，掌握樂齡市場先機。
若以諾貝兒昨日收盤價 157 元計算，佳世達此次公開收購價格溢價約 11.5%；佳世達表示，此次預定最高收購數量為 5220 張、約 13.95% 股權，最低收購數量為 1872 張、約 5% 股權。
佳世達表示，本公開收購案將向金管會申報並公告，申報日預計不晚於 9 月 24 日，公開收購開始日預計不晚於 9 月 25 日，若有效應賣股數達最低收購數量及取得公平交易委員會不禁止結合之決定時，本次公開收購即為成就。
佳世達董事長陳其宏表示，醫療事業是佳世達轉型高附加價值新事業最重要的支柱之一，以明基醫院為醫療服務的領頭羊，再加上醫療器材和醫藥通路的成長雙引擎，在全球邁向樂齡社會趨勢下，為民眾提供活到老更能活得健康的全方位服務。
諾貝兒主要從事專業藥品、醫療照護、健康護理、婦嬰用品、醫學美容產品銷售及相關諮詢服務，以「丁丁藥局」為連鎖企業品牌，服務據點遍布全台已達 94 家大型專業連鎖藥局及藥商，有百多位學有專精、平均年資五年以上之專職藥師。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇