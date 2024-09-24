「關稅戰2.0」恐捲土重來！摩根大通：美國總統大選前不買A股

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-24 09:47

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在最新的研究報告中，以 Pedro Martins 為首的小摩分析師將陸股評等從「增持」降至「中性」，滬深 300 指數目標由 3900 點下調至 3500 點，最悲觀預期則將目標從 2750 點下調至 2600 點。此外，香港恒生指數 (HSI) 目標也大降，從 1 萬 7000 點降至最悲觀的 1 萬 2000 點。

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至於原因，小摩分析師直指美中兩國之間恐爆發另一場貿易戰，股市恐遭拖累，而中國擺脫經濟低迷的舉措仍不盡人意。「潛在的」關稅戰 2.0（20% 提高到 60%）影響恐較第一次關稅戰更嚴重。

從地緣政治角度來看，當前處於一個保護主義日益加劇的世界，更大問題還是川普一旦重新入主白宮所帶來的影響，到時候外資恐更大規模撤離陸股。

但最關鍵的是，中國經濟今年能否保持住 5% 左右的成長目標，這將是 A 股能否繼續獲得歐美大型機構青睞的主要原因。

小摩是最新一個加入下調對陸股預期的全球投資機構，此前為瑞銀和野村，兩家公司均稱新興市場的其他地方可能有更加投報率。

小摩策略師們建議投資人利用下調陸股評等後空出的資金，移往印度、墨西哥、沙烏地阿拉伯、巴西和印尼。他們指出，管理中國在摩根士丹利資本國際新興市場指數 (MSCI Emerging Markets Index) 中的高權重股票面臨挑戰，且除中國外的新興市場委託也在成長。

此外，由於投資者尋求在中國以外地區獲得更好回報，新興市場股票基金正如雨後春筍般湧現，這些基金的發行數量超過去年創下的 19 檔年度紀錄。

與此同時，印度和台灣的優異表現讓它們在新興市場股票投資組合中的權重，僅差幾個百分點就能取代中國的頭把交椅。

在小摩首席亞洲和中國股票策略師出具的另一份研究報告中，該投行將 MSCI 中國指數今年底目標從 66 點下調至 60 點，滬深 300(CSI300) 目標從 3900 點降至 3500 點。這些預測仍高於這兩個指數目前的交易價格。