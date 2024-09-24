〈貴金屬盤後〉金價觸及歷史新高 Fed降息維持市場看漲情緒

鉅亨網編譯陳又嘉 2024-09-24 05:12

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黃金價格周一 (23 日) 飆升至歷史新高，因美國聯準會 (Fed) 上周降息後市場情緒看多，加上地緣政治緊張局勢，推升金價上漲，儘管美元走強。

現貨黃金上漲 0.2%，至每盎司 2,627.94 美元，此前曾觸及歷史新高 2,634.16 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.24%，至每盎司 2,652.55 美元。

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TD Securities 商品策略主管 Bart Melek 表示，「市場仍在消化聯準會上周三的 50 個基點降息...... 美國央行已表示對通膨並不特別擔憂，並將盡最大努力確保美國失業率不會成為一項問題。」

不過，亞特蘭大聯準銀行總裁 Raphael Bostic 指出，聯準會並不急於將利率恢復到中性水平，政策制定者對利率需要下調的幅度和速度展開了「強烈的」辯論。

Melek 認為，如果就業率大幅下降，市場將認為聯準會可能更積極地進行降息，這對金價十分有利。此外，中東地區的區域性不穩定情勢，也可能進一步推動金價走高。

以色列總理納坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 表示，以色列面臨「複雜的日子」，並加強了對黎巴嫩南部真主黨的攻擊，呼籲以色列人民在行動展開之際保持團結。

黃金作為傳統的地緣政治與經濟不確定性避險工具，有望迎來 14 年來的最佳年度表現。根據世界黃金協會 (World Gold Council) 數據，全球實物支持的黃金 ETF 上周淨流入了 3 公噸。

交易商將關注本周聯準會官員的發言，以及周五將公布的美國 PCE 通膨數據，以找尋更多政策線索。

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