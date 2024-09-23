輝能發表次世代電池 採無隔膜技術

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-23 16:53

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輝能科技受邀參加固態電池峰會 (SSB Summit)，由首席科學家 Dmitry Belov 博士發表無隔膜次世代電池技術，該技術核心創新在於「無隔膜」陶瓷隔層，不僅能實現電池的高能量密度與快充，還具備廣泛兼容性與高量產性，可適用於電動車、航太、船舶等高需求領域，為全球能源轉型帶來嶄新解決方案。

Dmitry Belov 此次以「自固態電池走向次世代新平台」(From Solid-state battery to new generation platform by Prologium) 為主題演講，介紹輝能的無隔膜次世代電池技術。

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Dmitry Belov 表示，輝能次世代電池基於新的平台，不僅將滿足市場對高性能、高安全性和低成本的迫切需求，提供消費者真正的解決方案。不僅如此，新電池架構優勢，得以讓輝能的電池使用更多材料與多種形式，不斷迭代升級、提高能量密度並保有快充。

此外，次世代電池具備高量產性，可降低物料清單成本與資本支出，使得輝能次世代鋰陶瓷電池可廣泛應用於電動車、航太產業、電動垂直起降飛行器 (eVTOLs)、船舶和其他高需求領域，推動各個產業邁向更永續、更高效的能源轉型。

輝能科技次世代電池技術最大的突破在於無隔膜陶瓷隔層的應用。傳統電池依賴隔膜來分離電極，但輝能採用「陶瓷隔層」架構取代隔膜，這使得電池內部結構更加安全，可兼容傳統電池難以採用的不同化學系統及材料，進而提高電池的能量密度和充電速度。

具體而言，「陶瓷隔層」技術的應用在降低三大介面阻值 (包含固態電解質間的介面、固態電解質與活性材料間的介面、以及隔層與極層間的介面)、提升離子導電性，提供正、負極間良好的電化學穩定性方面，帶來顯著的效益，從而使電池能夠在 8.5 分鐘完成從 5% 到 80% 的快充，5 分鐘能完成從 5% 到 60% 的快充，這項性能已獲得國際權威專業第三方機構德國萊茵實驗室 (TÜV Rheinland) 報告認證。

同時，新技術突破了過去電池設計中，無法兼顧高能量密度與快充的限制，使輝能科技能夠實現「性能與效率」的雙重提升。透過更高導電率材料的使用如自家專利矽複合材料、超薄鋰金屬陽極、柔性無鋰陰極等，以及良好的離子導電性、高強機構降低極化現象與抑制膨脹等材料穩定性關鍵技術，輝能的無隔膜設計將能量密度提升至新高度，同時確保快速充電能力。

Dmitry Belov 看好，輝能的次世代電池技術打破了傳統電池設計的限制，使輝能探索創新材料、新穎電池配置和改進製造工藝與效率。這不僅大幅提高電池性能，還有效降低生產成本。這項技術將改變電動車和其他高需求應用的能源使用方式，推動全球更快速地實現可持續發展的目標。

輝能科技的次世代電池平台不僅突破技術瓶頸，還展現卓越的廣泛兼容性。該技術適用多種形式，無論是全固態、半固態，亦適用多種負極、多種模組 / 電池包技術 (BiPolar +)。這樣的兼容性使得電池設計更加靈活，並為市場提供了多元解決方案。

在量產方面，輝能的製程創新實現了生產工序的簡化，減少了傳統電池最耗時的後 4 段組裝工序：注液、真空含浸、二次封裝、和二次排氣；傳統鋰電池需過夜真空乾燥部分，輝能只需 8 分鐘；乾燥室面積減少 50% 以上，從而降低了物料清單成本與資本支出。