宏致伺服器高速連接器放量 今年營收估增1成明年可望重返百億

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-23 19:21

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連接器廠宏致 (3605-TW) 今 (23) 日召開法說，公司表示，伺服器高速連接器第三季開始放量，加上稼動率提升，下半年營運優於上半年。法人估，宏致全年營收可望年增雙位數，明年成長動能延續下，年營收可望重返百億元大關。

宏致表示，伺服器高速連接器應用包還電源、顯示卡、內部傳輸等，已經開發完成，前幾年導入花比較多時間，但現在銷售慢慢開始出來，後續逐步往上，也積極擴產，新產能預計明年第一季開出貢獻。

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至於伺服器傳輸線方面，宏致表示，內部高速傳輸線目前在開發中，預計明年會看到貢獻；外部高速傳輸產品也同步發展，主要由子公司美國創世紀與客戶就近開發，今年可以出到 400G 產品，800G AEC 產品預計明年推出。

宏致認為，四大應用下半年與上半年相比，雲端通訊在高速連接器放量下，估較上半年成長 3 成，全年也會有雙位數成長；電腦周邊及消費電子受惠客戶拉貨動能增強，下半年也雙位數成長、工業則溫和復甦、汽車估持穩。

明年來看，宏致看好，伺服器高速連接器、高速傳輸線出貨升溫下，雲端通訊也會維持高成長，電腦周邊受惠筆電出貨品項增加、高單價產品導入，也會成長；工業估溫和成長，汽車則因市況波動，現在沒辦法說很明確。