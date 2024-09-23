美銀策略師：美股泡沫風險加劇 逢低買進債券與黃金

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-23 12:40

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美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，聯準會 (Fed) 降息後股市的興奮情緒正在加劇泡沫風險，建議逢低買進避險工具如債券和黃金。

全球股市在 19 日上漲，因市場樂觀地認為聯準會降息 50 個基點及時啟動了寬鬆週期，以防止美國經濟衰退。標普 500 指數和道瓊指數創下歷史新高。以科技股為主的那斯達克 100 指數也飆漲 2.6%，創下一個多月來的最佳單日表現。

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Hartnett 表示，美股現在正定價聯準會將進一步寬鬆政策，以及 2025 年底標普 500 指數的獲利將成長約 18%。他在報告中寫道：「對於風險資產來說，沒有比這更好的組合了，因此投資者被迫追逐反彈。」

他認為，在經濟軟著陸的情況下，美國以外的股票和大宗商品是更佳投資標的，後者也是對沖通膨的常用手段之一。 Hartnett 指出，其他國家股市價格較便宜且開始跑贏美股。

歐美股市 19 日集體大漲後，20 日明顯回落，納指期貨、標普 500 指數期貨小幅下跌，歐洲斯托克 600 指數跌幅擴大至 1%，顯示投資人情緒更加謹慎。

由於經濟衰退風險持續存在，Hartnett 今年以來一直看多美債，認為隨著未來 12 個月內貨幣政策會變得更加寬鬆。事實證明他的預測是正確的，自 Hartnett 唱多美債以來，10 年期美債殖利率已經累計下跌 100 基點，一度跌至年內新低。