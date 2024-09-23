美銀策略師：美股泡沫風險加劇 逢低買進債券與黃金
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-23 12:40
美國銀行首席投資策略師 Michael Hartnett 表示，聯準會 (Fed) 降息後股市的興奮情緒正在加劇泡沫風險，建議逢低買進避險工具如債券和黃金。
全球股市在 19 日上漲，因市場樂觀地認為聯準會降息 50 個基點及時啟動了寬鬆週期，以防止美國經濟衰退。標普 500 指數和道瓊指數創下歷史新高。以科技股為主的那斯達克 100 指數也飆漲 2.6%，創下一個多月來的最佳單日表現。
Hartnett 表示，美股現在正定價聯準會將進一步寬鬆政策，以及 2025 年底標普 500 指數的獲利將成長約 18%。他在報告中寫道：「對於風險資產來說，沒有比這更好的組合了，因此投資者被迫追逐反彈。」
儘管如此，Hartnett 警告，泡沫風險正在捲土重來，並建議現在應該逢低買進債券和黃金。
他認為，在經濟軟著陸的情況下，美國以外的股票和大宗商品是更佳投資標的，後者也是對沖通膨的常用手段之一。 Hartnett 指出，其他國家股市價格較便宜且開始跑贏美股。
歐美股市 19 日集體大漲後，20 日明顯回落，納指期貨、標普 500 指數期貨小幅下跌，歐洲斯托克 600 指數跌幅擴大至 1%，顯示投資人情緒更加謹慎。
由於經濟衰退風險持續存在，Hartnett 今年以來一直看多美債，認為隨著未來 12 個月內貨幣政策會變得更加寬鬆。事實證明他的預測是正確的，自 Hartnett 唱多美債以來，10 年期美債殖利率已經累計下跌 100 基點，一度跌至年內新低。
Hartnett 也在先前的報告中表示，黃金是「抵禦 2025 年通膨再加速的最佳對沖工具」，和 2021 年、2022 年一樣，黃金通過晉升為表現最佳的資產為這兩年間爆炸式通膨提供了預警訊號，預計金價預計將漲至 3,000 美元 / 盎司。
- 傳統傳承方法跟不上時代 該如何調整？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈美股盤後〉降息周期啟動 標普首度突破5700大關 道瓊締新高
- 美銀策略師：降息加劇美股泡沫風險 債券、黃金更具吸引力
- 〈美股盤後〉聯邦快遞暴跌逾15% 費半跌超1.3% 道瓊再締新高
- 富達：Fed降息兩碼給中國帶來政策空間 人民幣、債券與港股迎利好
下一篇