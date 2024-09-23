「iPhone設計之父」聯手OpenAI打造下一代AI新品

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-23 10:36

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前蘋果首席設計師 Jony Ive 正式向《紐約時報》證實，正在聯手 OpenAI 開發一款全新的 AI 硬體，該計畫今年底該計畫可能籌集 10 億美元的資金。

報導稱，該計畫團隊目前在舊金山，規模約為 10 人左右，包含先前同樣在蘋果擔任設計職務的 Tang Tan、Evans Hankey 等人也加入，並且參與相關產品設計工作。

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至於 Jony Ive 與 OpenAI 要聯手開發什麼樣的產品？具體細節仍不清楚，目前只知道產品將以生成式 AI 為核心，希望能藉由更強大的運算能力，替消費者做更多事情，預計在年底前募得 10 億美元的資金。

去年有傳聞稱該設備靈感來自觸控螢幕技術和初代 iPhone。