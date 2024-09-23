「iPhone設計之父」聯手OpenAI打造下一代AI新品
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-23 10:36
前蘋果首席設計師 Jony Ive 正式向《紐約時報》證實，正在聯手 OpenAI 開發一款全新的 AI 硬體，該計畫今年底該計畫可能籌集 10 億美元的資金。
報導稱，該計畫團隊目前在舊金山，規模約為 10 人左右，包含先前同樣在蘋果擔任設計職務的 Tang Tan、Evans Hankey 等人也加入，並且參與相關產品設計工作。
至於 Jony Ive 與 OpenAI 要聯手開發什麼樣的產品？具體細節仍不清楚，目前只知道產品將以生成式 AI 為核心，希望能藉由更強大的運算能力，替消費者做更多事情，預計在年底前募得 10 億美元的資金。
去年有傳聞稱該設備靈感來自觸控螢幕技術和初代 iPhone。
Jony Ive 被認為是蘋果最傳奇的設計師，在他主導的蘋果產品中，強調簡約俐落的線條，例如 iPhone、iPodAirPods、Apple Watch 及 MacBook Air，甚至蘋果位於庫比蒂諾的總部 Apple Park 也是由 Jony Ive 所設計。
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