國安考量 路透：美商務部擬禁自駕車搭載中國軟硬體

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-23 15:00

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兩名消息人士透露，美國商務部出於國安考量，預定周一（23 日）提案，禁止在美國道路上行駛的自駕車和聯網車使用中國的軟體和硬體。

據《路透社》上周六報導，拜登政府極度擔憂中國企業蒐集美國駕駛人和基礎設施資料的問題，也很擔心外國可能操縱聯網車和導航系統。

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兩名匿名人士表示，美國政府擬議的法規，將禁止從中國進口和銷售含有關鍵通訊或自駕系統軟體或硬體的車輛。

知情人士說，商務部計劃在最終規定定案之前，開放 30 天公眾評論期。

消息人士指出，美國商務部計劃提議，軟體禁令從 2027 年式車款開始生效，硬體禁令將從 2029 年式或 2030 年式車款開始生效。

美方討論中的禁令，包括具有特定藍牙、衛星、無線功能的車輛，以及無需駕駛人的高度自動化車輛。

美國商務部長雷蒙多曾在 5 月表示，美國聯網車使用的中國軟體或硬體存在巨大風險。

「想像一下，若數百萬輛車行駛在馬路上，軟體突然故障了，這將會帶來災難性後果。」她說。

事實上，美國總統拜登已於 2 月下令調查中國進口車的聯網技術是否對國安構成風險，以及應否禁止美國道路上所有車輛使用有關軟體和硬體。

知情人士透露，美國政府還計劃把這項禁令擴大至俄羅斯等其他競爭對手。