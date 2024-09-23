投資人評估美成長前景 美債殖利率小幅走高 但長、短債走勢略顯分歧

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-23 17:19

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美國公債殖利率在當地時間週一 (23 日) 早上小幅走高，而與此同時市場在聯準會 (Fed) 上週三 (18 日) 大幅降息 2 碼後，持續評估美國經濟成長前景。

在 Fed 降息半個百分點後，美國 10 年期公債殖利率上週收高近 8 個基點，對利率政策敏感的美國 2 年期公債殖利率上周則微幅下滑，長債殖利率一周來不降反升，維持在近兩周高點。

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降息後美債價格下跌的主要原因是，之前長債價格已在降息預期下大漲一波，所以消息正式宣布時，觸動一些獲利了結賣壓，而且 Fed 點狀圖出爐後，凸顯債市對今、明兩年降息幅度已期待過多，如今被迫修正預期。

即便市場在 Fed 利率決議出爐前便猜測很可能大幅降息，但降息 2 碼消息一出，仍然令許多經濟學家感到驚訝。

市場人士質疑 Fed 大幅降息對美國經濟來說是否是好消息，還是顯示美國經濟疲軟程度比之前預期的更為嚴重。

Fed 主席鮑爾上週強調未看到美國經濟衰退風險「升高」跡象，並稱美國經濟正在繼續以「穩健速度」成長。鮑爾還說，Fed 已對自身政策立場進行了「重新調整」，以幫助維持經濟成長，並支持勞動市場。

目前，市場目光均將聚焦於本週發布的美國數據上，包括週一的採購經理人指數 (PMI) 預覽數據、週二 (24 日) 的房價和消費者信心指數、週四 (26 日) 的 GDP 成長率終值以及週五 (27 日) 的更多通膨數據。