WSJ：台積電、三星評估在阿聯設廠 總成本超過1,000億美元
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-23 12:20
據《華爾街日報》（WSJ）周日（22 日）報導，全球晶片巨擘台積電 (2330-TW) (TSM-US) 和三星電子正考慮在阿拉伯聯合大公國興建大型晶圓廠區，總成本可能超過 1,000 億美元。
知情人士透露，台積電高層最近訪問了阿聯，談到要蓋一個與台積電在台最大、最先進工廠不相上下的廠區。
消息人士表示，三星也考慮未來幾年在阿聯展開新的晶片製造業務，最近高層走訪了阿聯，討論了相關事宜。
根據討論初期條件，相關計畫將由急於發展國內科技業的阿聯資助，阿布達比政府全資投資機構穆巴達拉發展公司（Mubadala Development）將發揮核心作用。
部分知情人士說，除了推動阿聯科技業，相關計畫還有增加全球晶片生產、降低晶片售價等更廣泛目標。
值得注意的是，近年成本激增，一座先進晶片廠可能得耗資 200 億美元。而阿聯商討中的設廠計畫，可能是涵蓋多座廠房的廠區，投資成本總計超過 1,000 億美元。
在考慮阿聯新項目時，台積電和三星已經美國官員討論過這項計畫。美方擔心先進人工智慧（AI）晶片會被運往阿聯的貿易夥伴－－中國，相關方討論將由美國監督阿聯工廠的晶片生產和運輸，目前他們還沒敲定細節。
不過，這些討論仍處於早期階段，且面臨技術等障礙，這代表相關計畫最終可能不會有進展。
一大顧慮是，晶片製造需要大量超純水，但阿聯大部分的水是海水淡化而來。
此外，阿聯現有晶片製造供應鏈不多，離公司總部又那麼遠，阿聯要爭取到這麼多工程師，並不容易。
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