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WSJ：台積電、三星評估在阿聯設廠 總成本超過1,000億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-23 12:20

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全球晶片巨擘台積電和三星電子正考慮在阿拉伯聯合大公國興建大型晶圓廠區。（圖：Shutterstock）

據《華爾街日報》（WSJ）周日（22 日）報導，全球晶片巨擘台積電 (2330-TW) (TSM-US) 和三星電子正考慮在阿拉伯聯合大公國興建大型晶圓廠區，總成本可能超過 1,000 億美元。

知情人士透露，台積電高層最近訪問了阿聯，談到要蓋一個與台積電在台最大、最先進工廠不相上下的廠區。


消息人士表示，三星也考慮未來幾年在阿聯展開新的晶片製造業務，最近高層走訪了阿聯，討論了相關事宜。

根據討論初期條件，相關計畫將由急於發展國內科技業的阿聯資助，阿布達比政府全資投資機構穆巴達拉發展公司（Mubadala Development）將發揮核心作用。

部分知情人士說，除了推動阿聯科技業，相關計畫還有增加全球晶片生產、降低晶片售價等更廣泛目標。

值得注意的是，近年成本激增，一座先進晶片廠可能得耗資 200 億美元。而阿聯商討中的設廠計畫，可能是涵蓋多座廠房的廠區，投資成本總計超過 1,000 億美元。

在考慮阿聯新項目時，台積電和三星已經美國官員討論過這項計畫。美方擔心先進人工智慧（AI）晶片會被運往阿聯的貿易夥伴－－中國，相關方討論將由美國監督阿聯工廠的晶片生產和運輸，目前他們還沒敲定細節。

不過，這些討論仍處於早期階段，且面臨技術等障礙，這代表相關計畫最終可能不會有進展。

一大顧慮是，晶片製造需要大量超純水，但阿聯大部分的水是海水淡化而來。

此外，阿聯現有晶片製造供應鏈不多，離公司總部又那麼遠，阿聯要爭取到這麼多工程師，並不容易。

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台積電三星阿聯設廠晶圓

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