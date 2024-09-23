WSJ：台積電、三星評估在阿聯設廠 總成本超過1,000億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-23 12:20

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知情人士透露，台積電高層最近訪問了阿聯，談到要蓋一個與台積電在台最大、最先進工廠不相上下的廠區。

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消息人士表示，三星也考慮未來幾年在阿聯展開新的晶片製造業務，最近高層走訪了阿聯，討論了相關事宜。

根據討論初期條件，相關計畫將由急於發展國內科技業的阿聯資助，阿布達比政府全資投資機構穆巴達拉發展公司（Mubadala Development）將發揮核心作用。

部分知情人士說，除了推動阿聯科技業，相關計畫還有增加全球晶片生產、降低晶片售價等更廣泛目標。

值得注意的是，近年成本激增，一座先進晶片廠可能得耗資 200 億美元。而阿聯商討中的設廠計畫，可能是涵蓋多座廠房的廠區，投資成本總計超過 1,000 億美元。

在考慮阿聯新項目時，台積電和三星已經美國官員討論過這項計畫。美方擔心先進人工智慧（AI）晶片會被運往阿聯的貿易夥伴－－中國，相關方討論將由美國監督阿聯工廠的晶片生產和運輸，目前他們還沒敲定細節。

不過，這些討論仍處於早期階段，且面臨技術等障礙，這代表相關計畫最終可能不會有進展。

一大顧慮是，晶片製造需要大量超純水，但阿聯大部分的水是海水淡化而來。