〈台股盤後〉季線得而復失 漲116點收22159點 周線連2紅漲400點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-20 14:22
台股今 (20) 日開盤後一度大漲逾 310 點並重返季線，但隨著賣壓湧現、漲點收斂，尾盤上漲 116.73 點或 0.53%，收 22159.42 點，季線得而復失，成交金額放大來到 4614 億元；周線連 2 紅，收漲 400 點。
電子權值今日開盤表現強勢，但隨後開高走低、漲幅收斂，台積電 (2330-TW) 收盤上漲 13 元或 1.35%，來到 972 元；鴻海 (2317-TW)、聯發科 (2454-TW) 仍收紅盤，不過，台達電 (2308-TW)、廣達 (2382-TW) 收跌。
較強勢電子指標還有旭隼 (6409-TW) 漲 6.6%、華碩 (2357-TW)、聯強 (2347-TW)、微星 (2377-TW)、研華 (2395-TW) 等均漲逾 3%，面板雙虎同步走揚，群創 (3481-TW) 漲 2.9%，友達 (2309-TW) 也漲 1.8%。
不過，祥碩 (5269-TW)、川湖 (2059-TW) 跌 3-4%，文曄 (3063-TW)、緯穎 (6669-TW) 也跌 2.7%，光寶科 (2301-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、群光 (2385-TW) 等也收黑。
焦點股來看，金管會明確表態拒絕中信金 (2891-TW) 公開收購新光金 (2888-TW) 後，中信金今日股價走揚，新光金重挫 3.5%，另一事主台新金 (2887-TW) 則下跌 1.6%。而今日強勢金融股還有富邦金 (2881-TW)、永豐金 (2890-TW)、玉山金 (2884-TW) 等。
另一方面，央行祭出新一波打房政策，營建股今日集體倒地，營建、土地開發相關個股共約 30 檔收跌停，包括皇翔、遠雄、三地開發、新美齊、海悅、隆大、新潤、冠德、永信建、京城、全坤建等均被打進跌停，興富發也大跌逾 9%。
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