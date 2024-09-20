〈台股盤後〉季線得而復失 漲116點收22159點 周線連2紅漲400點

台股今 (20) 日開盤後一度大漲逾 310 點並重返季線，但隨著賣壓湧現、漲點收斂，尾盤上漲 116.73 點或 0.53%，收 22159.42 點，季線得而復失，成交金額放大來到 4614 億元；周線連 2 紅，收漲 400 點。