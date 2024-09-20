研調估9月電視面板全尺寸難脫跌勢 顯示器面板同步走跌

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-20 18:32

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研調機構集邦 (TrendForce) 9 月下旬面板價格評析，面板廠雖然在產能調整與生產計畫上有所節制，但仍不易改變電視面板 9 月價格的跌勢，目前預估全尺寸下跌，當中又以 50 吋下跌 4 美元最多。另外，顯示器面板受到電視面板價格拖累，報價也同步走跌。

集邦表示，第三季來看，電視面板需求持續轉弱，主要品牌客戶的採購量可能將季減 4-5%，並試圖透過訂單的修正，來要求面板廠提供更優惠的價格，近期僅有中國國內針對節能家電以舊換新的補貼政策有機會在短期稍稍刺激超大尺寸面板的需求，帶動超大尺寸面板價格跌勢有機會些微收斂。

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集邦預估，以 9 月份的電視面板價格來看，32 吋與 43 吋預計下跌 1 美元，50 吋下跌 4 美元，55 吋下跌 3 美元，大尺寸面板 65 吋與 75 吋跌幅可望收斂，預計下跌 2 美元。後續僅能期望十一長假長達兩周的減產計畫能在 10 月份開始收到效果，讓全尺寸面板價格走勢趨向穩定。

顯示器面板方面，集邦表示，進入第三季後，品牌客戶手中的庫存已達滿足點，對顯示器面板需求開始明顯減弱，加上電視面板需求同樣不振、價格持續維持下跌趨勢下，顯示器品牌客戶也開始要求面板廠適度調降價格。

集邦認為，目前部分面板廠雖仍試圖力保價格不墜，但在針對部分客戶的 Open Cell 面板報價已失守的狀況下，預期面板模組的價格可能也將開始面臨下跌壓力。預計 9 月顯示器面板價格，Open Cell 面板包括 23.8 吋與 27 吋預計將跌 0.2-0.3 美元，至於面板模組價格，23.8 吋與 27 吋 FHD 預計將下跌 0.1 美元。

至於筆電，集邦表示，進入第三季後，在部分品牌積極出貨的帶動下，NB 品牌整體出貨有機會季增 10.5%，而 NB 面板出貨則在經歷第二季的高峰後，第三季仍有望季增 6.5%，這意味著第三季除了品牌採購動能仍能維持之外，面板廠也很積極持續擴大出貨規模。