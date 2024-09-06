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中菲行8月營收年增逾4成 空運需求續旺但海運旺季提前結束

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-06 10:10

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中菲行8月營收年增幅超過4成。(鉅亨網資料照)

貨攬業者中菲行 (5609-TW) 今 (6) 日公布 8 月合併營收達 24.67 億元，月減 3.84%，年增幅則高達 44.6%，顯示空運市況需求持續高漲，淡季不淡，不過，中菲行也直指，海運市場因旺季提前結束而運價下調。

中菲行前 8 月合併營收 170.23 億元，年增 22.9%。


中菲行說明， 8 月國際運輸市場仍面對諸多挑戰和變數，包括紅海問題無解、俄烏戰爭持續，市場對美國 9 月降息的期待和 11 月總統大選等，更有美東碼頭工會的談判和以巴衝突危機。

其中，海空運略見兩樣情，空運市場暢旺，反映電商、人工智慧 (AI)、消費電子產品上市和海運轉空運等需求，但海運因船公司提供大量加班船造成載運量增加，且旺季提前結束而運價下調。

面對市場各種變數，中菲行強調，除提供多元產品包括中歐鐵路、海空聯運、包機等來滿足客戶需求外，也運用人工智慧和流程自動化提升生產力，優化服務效率，同時，透過數位行銷推動中菲行在客戶供應鏈管理的價值服務，爭取優質客戶，並獲得相當的成效。

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中菲行海運運價空運貨攬

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