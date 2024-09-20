郭明錤：明年iPhone 17將採台積電N3P/3奈米 後年i18 Pro用2奈米

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-20 16:11

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天風國際證券分析師郭明錤日前發布最新分析，2025 年推出的 iPhone 17 系列將採用台積電 (2330-TW)N3P/3 奈米製程，而 2026 年的 iPhone 18 系列則可能部分採用台積電 2 奈米製程。

郭明錤表示，2025 年 iPhone 17 的處理器將採用台積電 N3P/3 奈米製程。預計 2026 年 iPhone 18 的處理器將採用台積電 2 奈米製程，但基於成本考量，可能不會所有新款 iPhone 18 機型都配備 2 奈米製造的處理器，外界猜測，可能 iPhone 18 Pro 等高階機型才會搭載 2 奈米製程晶片。

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台積電目前在 3 奈米製程技術上有多個變體，包括 N3E、N3P、N3X(針對高效運算) 和 N3AE(針對汽車應用)。而 2 奈米製程預計將於 2025 年底開始量產，蘋果很可能成為首批客戶。