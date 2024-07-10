搶走台積電客戶！三星2奈米跟2.5D封裝獲日本PFN AI晶片訂單

鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:42

南韓三星電子週二 (9 日) 宣佈，日本 AI 新創公司 Preferred Networks(PFN)委託三星生產 AI 晶片，將採用三星 GAA2 奈米晶圓製程和 2.5D Interposer-Cube S(I-Cube S)先進晶片封測服務。

《路透社》報導，這是三星所公開第一份 2 奈米製程的晶圓代工訂單，但該公司未說明訂單規模。

三星表示，這些晶片是由南韓 Gaonchips Co 設計，PFN 計算架構副總裁兼技術長牧野淳一郎則表示，很高興與三星採 GAA 2 奈米製程，引領 AI 晶片發展。解決方案大力支援 PFN 打造高能耗、高效能計算硬體，滿足生成式 AI 市場，尤其是大語言模型不斷成長的算力需求。

三星代工業務團隊企業副總裁兼負責人 Taejoong Song 指出，這筆訂單至關重要，確定三星 GAA 2 奈米製程與先進封裝為下代 AI 晶片的理想解決方案，三星致力與客戶密切合作，確保產品卓越性能和低功耗特性充分發揮。

PFN 自 2016 年以來一直與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 合作，台積電已為 PFN 生產兩代處理器，三星則採用 2 奈米為 PFN 生產的是第三代晶圓。PFN 創辦於 2014 年，在 AI 深度學習研發領域獲得業界認可。

根據 PFN 官網資訊，對 PFN 進行出資的企業包含豐田、NTT、機器人大廠 Fanuc 及晶片設備巨擘東京威力科創等。

業界內部人士猜測，三星同時擁有記憶體、晶圓代工服務，能提供高頻寬記憶體 (HBM) 及 2.5D 先進封裝技術的一站式 (turnkey) 解決方案，是雀屏中選的原因。

為強化在晶圓代工市場的影響力、牽制台積電市佔率，三星近年致力於強化與南韓國內設計解決方案合作夥伴 (DSP) 合作，藉由統合國內 DSP 業者提供的多樣解決方案，打造更便捷的一站式服務。三星盼此服務與晶圓代工霸主台積電做出差別化，先前在美國舉行的論壇曾聲稱該服務提供的統合解決方案，將使晶片開發到生產所需的時間縮短約 20%。