〈台幣〉央行升準1碼對匯市影響不大 收貶3分至31.962元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-20 18:17

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新台幣今 (20) 日漲跌互見，午盤過後轉貶，但仍衝破 32 元心理關卡，終場收在 31.962 元，貶值 3 分，台北外匯經紀公司成交值 15.03 億美元，一周來升幅 0.09%，顯示國際資金仍在觀察美國降息後的連鎖效應，台北匯市並未因中央銀行升準 1 碼有過度的波動。

新台幣今日以 31.91 元、升值 2.2 分開出後，最高來到 31.85 元，但午盤後轉貶，最低貶至 31.994 元，仍未貶破 32 元價，全日高低價差 1.44 角。

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觀察主要亞幣，日元重挫逼近 1%，韓元貶逾 0.6%，新台幣貶 0.09%，星元微貶 0.05% 左右，港幣處平盤左右，人民幣和泰銖升 0.2%。