日銀總裁：如果數據符合展望 未來將繼續升息
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-20 16:40
日本央行周五 (20 日) 維持利率穩定，並上調了消費評估，央行總裁植田和男在利率決定後的記者會上說，如果經濟和通膨趨勢符合展望，日本央行將繼續升息。
日本央行維持短期利率在 0.25% 的決策符合市場預期，但央行也強調，國內狀況有所改善，這意味著數據有助於支持央行在往後進一步解除非常規寬鬆措施。
植田在會後記者會強調，央行貨幣政策決定將取決於當時的經濟、物價和金融發展。「日本的實質利率仍然極低。如果我們的經濟和物價預測實現，我們將提高利率並相應調整貨幣支持程度。」
日本央行在今年 3 月結束了負利率，並在 7 月將短期利率上調至 0.25%，這對長達 10 年刺激經濟與通膨的計畫來說，是一個里程碑式的轉變，但也由於出奇不意的行動，引發短期內市場巨幅波動。
植田強調，如果通膨如董事會目前預測的那樣持續達到 2% 的目標，日本央行準備進一步升息。
他的鷹派言論與全球其他央行的立場形成鮮明對比，這些央行正在轉向降息周期。其中，美國聯準會周三大幅降息 50 基點。
媒體調查的大多數經濟學家預計，日本央行今年將再次升息，其中大多數押注於 12 月升息。民調中沒有人預計本月會升息。
周五的數據顯示，8 月核心消費者通膨率達到 2.8%，連續第四個月加速，維持了進一步升息的預期。
三菱日聯摩根士丹利證券首席債券策略師 Naomi Muguruma 表示，「日本央行消費評估的升級表明，它愈加相信事情正在步入正軌，薪資上漲推高了家庭收入和支出。」
她說：「如果即將公布的數據進一步凸顯日本央行的樂觀情緒，我們可能會在 12 月看到再次升息。」
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