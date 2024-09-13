需求復甦+價格轉嫁 日本Q3企業信心連2季呈正值

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-09-13 16:03

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日本政府 12 日公布調查報告指出，第三季日本大型企業信心持續改善，連續第二季呈現正數。

報告指出，資本額 10 億日元的大型企業，對第三季所有產業景氣預測調查指數 (BSI；信心指數) 從上季的 0.4 大幅上升至 5.1，連續第二季正值，但低於 6 月時預估的 6.6。

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報告顯示，企業信心升高的原因除需求增加外，隨著原材料等包括上漲部分的價格轉嫁推進，製造業自上次調查起轉為正值、非製造業持續正值，客流恢復的服務業起到了積極作用。

BSI 為將回答景氣較上季呈現「上揚」的企業比重減去回答「下滑」的比重後所得的數值。呈現正數顯示認為景氣呈現「上揚」的比重高於「下滑」，代表企業對景氣抱持樂觀態度。