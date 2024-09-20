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英國8月零售銷售超出預期 英鎊持續走高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-09-20 16:00

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英國8月零售銷售超出預期 英鎊持續走高(圖:shutterstock)

英國官方周五 (20 日) 公布零售銷售數據超出預期後，英鎊進一步走升，兌美元匯率觸及 1.3330。

英國國家統計局表示，英國 8 月零售額月增 1.0%，輕鬆擊敗 0.4% 的預期值，7 月修正後為成長 0.7%。年增率從 1.5% 升至 2.5%，超出預期的 1.4%。


強勁的數據證明了英國央行周四決定按兵不動的合理性，並幫助英鎊走高。

英鎊歐元匯率升至 1.1925，距離 2024 年高點僅差 3 個基點，英鎊兌美元刷新兩年高位，突破關鍵阻力位 1.3300。

麥肯錫公司合夥人 Tom Youldon 表示，8 月購物者繼續放鬆錢包。天氣變暖、夏季銷售和消費者樂觀情緒不斷增長，共同幫助刺激了消費。他指出，紡織品、服裝和鞋類商店的強勁表現，反映了學校和季末銷售的情況，可能有助於零售商收入預測更加樂觀。

Pantheon Macroeconomics 首席英國經濟學家 Robert Wood 指出，8 月強勁的銷售成長也可能反映了基本面的改善。全年零售銷售年率增長一直在逐漸上升，官方 ONS 數據與 BRC 零售銷售調查的縮小版本大致相符。

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