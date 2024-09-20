英國8月零售銷售超出預期 英鎊持續走高

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麥肯錫公司合夥人 Tom Youldon 表示，8 月購物者繼續放鬆錢包。天氣變暖、夏季銷售和消費者樂觀情緒不斷增長，共同幫助刺激了消費。他指出，紡織品、服裝和鞋類商店的強勁表現，反映了學校和季末銷售的情況，可能有助於零售商收入預測更加樂觀。