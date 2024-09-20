最新利率決議公布前夕 日本8月核心通膨率連續第四個月走升

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-20 08:48

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日本央行 (BOJ) 最新利率決議出爐前夕，日本政府今 (20) 日公佈的上月通膨數據顯示，日本 8 月全國消費者物價指數 (CPI) 年增 3%，除生鮮食品外的核心 CPI 年增 2.8%，符合市場預期，扣除生鮮食品跟能源外的「核心核心 CPI」年增 2%，高於前值 1.9%。

日本總務省說，由於加工食品價格進一步上漲，扣除新鮮食品的核心 CPI 年增 2.8%，增幅高於 7 月的 2.7%，與市場普遍預期相符。

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日本 8 月關鍵通膨指標連續第四個月上升，數據公布時間底恰好在 BOJ 結束為期兩天政策會議前幾個小時。

市場普遍認為，BOJ 今日中午結束為期兩天會議後將把基準利 0 率維持在 0.25% 不變。經濟學家將關注 BOJ 總裁植田和男如何傳達未來幾個月進一步升息的前景。

超過一半的市場觀察人士預估，BOJ 會在 12 月再度升息。凱投宏觀亞太區主管 Marcel Thieliant 則認為，未來幾個月潛在通膨率應會保持在 2% 左右，促使 BOJ 在 10 月開會時再次升息。

BOJ 此前曾表示，若通膨符合預期，打算進一步升息，並稱實質利率仍深陷負值。BOJ 觀察的重要指標核心 CPI 目前已連續 29 個月位於或高於 2% 通膨目標。