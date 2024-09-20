央行打炒房 房仲全聯會王瑞祺：以金融政策調控地產市場更要顧及秩序及穩定
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-20 08:43
台灣央行 19 日第七波打房祭史上最嚴信用管制措施，並在今 (20) 日房仲全聯會理事長王瑞祺表示，這波房市雖然有過熱疑慮，市場量價尚稱平穩，為讓不動產市場健全發展，政府除了以金融政策調控不動產市場的思維外，更應全盤性思考。
近期由於各銀行不動產放款水位大增，央行對房貸業務祭出管制政策，銀行放緩放貸腳步、緊縮房貸業務，短期內使房市買氣降溫，造成不少預售屋即將完工交屋、計畫購置中古屋的消費者恐慌，未來可能衍生更多違約等交易糾紛問題。
對此，王瑞祺建議，政府考量金融市場穩定性的同時，須顧及不動產交易市場秩序的穩定性，尤其對於已簽訂不動產買賣合約的買方及進入對保程序的買方，應依原訂條件保障其權益，以免造成不動產市場交易糾紛，反而增加社會成本。
王瑞祺指出，新青安房貸雖然有極少數比例違規申貸，在房價居高不下的現況下，仍是首購族一圓購屋夢想最依賴的資金管道，銀行端對於申貸審核把關從嚴，但對於符合資格及條件、具自住事實的首購族群，應維持合理放貸。
台灣央行在 19 日日提出四大打房措施，包括 (1) 新增規範自然人名下有房屋者的第 1 戶購屋貸款不得有寬限期；(2) 自然人第 2 戶購屋貸款最高成數由 6 成降為 5 成，並擴大實施地區至全國；(3) 公司法人購置住宅貸款、自然人購置高價住宅貸款及第 3 戶 (含) 以上購屋貸款的最高成數由 4 成降為 3 成；(4) 餘屋貸款最高成數由 4 成降為 3 成。
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