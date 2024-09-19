新北市政府攜手冠德「板橋區府中段公辦都更案」今開工

新北市「板橋區府中段 472 地號等 9 筆土地公辦都市更新案」動土典禮，新北市長侯友宜並表示此案將作為市府與金融機構合作推動公辦都更的首例，整合公有土地的職務宿舍，及合作金庫銀行營業據點等私有住商使用土地共同重建，盼活化市有地，解決老舊建物耐震能力不足、巷道狹窄停車困難等問題。

此一公辦都更案位於新北市板橋區文化路一段，基地內原有舊市長宿舍屋況老舊且長年閒置，經市府評估後決定整合相鄰私有土地進行公辦都更，其中也納入臨文化路上的合作金庫銀行營業據點，藉公私合作活化市有地，帶動周邊地區市容改善，整合後基地面積約 1119 坪，全案預計 2024 年 11 月動工，盼如期於 2028 年後完工。

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侯友宜說，此一公辦都更案未來會興建 2 棟地上 7 層及 26 層、地下 5 層的住宅商辦大樓，市府將有 10 戶職務宿舍，提供首長宿舍、相關人員備勤、會議使用，另有 38 戶住宅單元、公共化幼兒園及約 59 個停車位；期望以本案作為起點，逐步帶動周邊地區翻新市容、優化生活機能，為板橋帶來嶄新面貌。