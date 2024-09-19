〈央行理監事會〉貨幣基調緊縮帶中性 先觀望聯準會降息影響

楊金龍認為，現在貨幣基調很難去說緊縮，也可說解讀成緊縮略帶中性，央行動作會受到外在環境影響，先看一下美國調整利率的幅度和速度，再來調整，「我們有這個空間，因為通膨已經往下走，且政策利率還不是非常高，有充分的時間去觀察」。