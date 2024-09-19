〈央行理監事會〉貨幣基調緊縮帶中性 先觀望聯準會降息影響
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-19 18:38
中央銀行今 (19) 日召開第三季理監事會議，維持第二季升準不升息的腳步，調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點 (調升 1 碼)，央行總裁楊金龍表示，貨幣基調是緊縮略帶中性，「我們還有空間來觀察聯準會降息後的影響」。
楊金龍認為，現在貨幣基調很難去說緊縮，也可說解讀成緊縮略帶中性，央行動作會受到外在環境影響，先看一下美國調整利率的幅度和速度，再來調整，「我們有這個空間，因為通膨已經往下走，且政策利率還不是非常高，有充分的時間去觀察」。
至於外界認為調升存準率沒有太大用處，楊金龍強調，「其實是很 powerful」，可讓銀行放款更謹慎，此次升準後，估可再收 1250 億元進來，目前在考量地緣政治、美國總統大選等不確定因素後，資金環境還算是平衡。
央行今日也公布經濟成長率 (GDP) 預測值，今年全年為 3.82%，明年為 3.08%。
而央行預估今年我國 CPI 和核心 CPI 年增率預測值分別為 2.16%、1.94%，明年 CPI 年增率則可望降至 2% 以下。
央行第三季理事會維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率，分別維持年息 2%、2.375%、4.25%。
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