鉅亨投資雷達》利率會議重點一次看！降息正式啟動，投資怎麼辦？
鉅亨買基金 2024-09-20 08:06
九月的聯準會利率決策會議宣布降息 2 碼，導致股市先揚後挫，美國 4 大股指以小跌作收，這次利率會議究竟傳達了什麼訊息？降息循環正式啟動，在利率變動的背景下，哪些資產將脫穎而出？應該如何調整策略以應對未來的不確定性？
1. 利率會議重點為何？
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）將聯邦基金利率目標範圍下調至 4.75% 至 5%，此次利率決策有一人投下反對票，是 2005 年來首位投下反對票的理事。從最新發布的點陣圖來看，預計年底前進一步降至 4.4%，與六月預測的 5.1% 相比，下調幅度達 0.7 個百分點，然而 19 位決策者中有 7 位預計年內僅再降息 1 碼，還有 2 位反對年內進一步降息。此外，此次預測調整顯示實質 GDP 增長從 2.1% 微降至 2.0%，失業率由 4.0% 上升至 4.4%，而個人消費支出年增率則由 2.6% 降至 2.3%，核心個人消費支出年增率也從 2.8% 下調至 2.6%。聯準會主席鮑威爾在記者會上強調，儘管勞動市場略有降溫，經濟基本面依然強勁，通膨壓力已顯著減緩，並表示未來政策將靈活依據經濟數據調整。
2. 這次降息與過去的差別在哪？
回顧過去幾次的降息循環，大致可以分為兩種經濟狀況：衰退式降息和預防式降息。1989 年、2001 年和 2007 年的降息都屬於衰退式降息。當時，長短期利差（詳見附註）接近 0，代表經濟前景不佳；（除 1989 無數據外）金融壓力指數較高，顯示金融環境已開始惡化；新增就業人數較少，代表勞動市場緊張。降息後經濟也確實陷入較長期的衰退。
1995 年和 2019 年的降息屬於預防式降息。長短期利差較高，代表經濟前景樂觀；金融壓力指數為負值，表明金融環境相對穩健；新增就業人數較多，代表勞動市場健康。此時降息的目的是為了預防可能的經濟下滑。值得注意的是，2019 年突發的新冠疫情使經濟仍然陷入短暫的衰退，然而聯準會迅速採取各種政策措施來穩定經濟，避免了更長期和更嚴重的衰退。
比較目前的經濟數據與過去幾次的情況：長短利差仍遠高於 1%、金融壓力小且新增就業人數相對多，與過去因即將衰退而降息的情形有所不同，更接近預防式降息，未來經濟硬著陸的機率相對低。
3. 什麼資產會受惠？
根據過往經驗，當經濟出現衰退跡象時，聯準會通常會大幅降息以刺激經濟；相反地，若為預防性降息，幅度則僅降一碼（25 個基點）或更少。然而這次儘管經濟數據尚未顯示衰退警訊，聯準會仍選擇降息兩碼（50 個基點）。我們仍認為未來陷入衰退的機率較低，但不確定聯準會是否掌握更多可能衰退的訊號。因此，我們回測過去在聯準會首次降息當月底進場，並計算一年後經濟是否陷入衰退時的平均報酬率，以更精準地掌握投資方向。在未陷入衰退的情況下，新興市場債券、台灣股票和美國股票表現最佳，平均報酬率分別為 32.1%、18.7% 和 16.5%。若經濟陷入衰退，美國公債、美國投資級債券和新興市場債券表現較佳，平均報酬率分別為 10.4%、6.2% 和 3.7%。
鉅亨投資策略
降息不等於衰退，投資仍須謹慎
儘管目前的數據顯示陷入衰退的可能性不高，未來三個月的勞動市場將是觀察重點，若數據轉弱，陷入衰退的機率就會升高。面對未來的不確定性，應根據自身的風險承受能力及對經濟走勢的判斷，靈活調整投資策略，以抓住潛在的機會並有效應對市場變化。
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基金配息之配息率計算公式為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 x100%」，含息報酬率計算為:[(除息日當月月底淨值 + 每單位配息金額) ÷ 前一月／三月／六月／一年底淨值 -1]*100%。
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