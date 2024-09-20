全台首檔航運ETF 00960掛牌上市 首航順風守住15元發行價

00960 上市第一天表現不俗，自以 15 元開盤，價位即一路守在平盤以上，盤中最高來到 15.2 元，最新報價為 15.08 元，較昨日上漲 0.1 元，漲幅 0.67% ，股價始終守在發行價 15 元之上，並未破發。

‌



依據證交所送件資料顯示，野村全球航運龍頭標的指數為「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，是由 ICE Data Indices, LLC 所編製及維護，該指數是從全球主要交易所中，選擇符合市值及流動性標準的股票，再依 FactSet RBICS 第六級航運相關產業分類、及過去四年中至少支付過一次現金股息的條件進行篩選，採調整後的自由流通市值加權計算而成，現有成分股計 40 檔。