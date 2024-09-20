全台首檔航運ETF 00960掛牌上市 首航順風守住15元發行價
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-20 11:38
野村投信募集發行的全台首檔航運 ETF「00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 」(00960-TW) 今 (20) 日掛牌上市，並得辦理融資融券，00960 今日表現價量齊揚，股價始終守住發行價 15 元關卡，早盤成交逾 2.8 萬張。
00960 上市第一天表現不俗，自以 15 元開盤，價位即一路守在平盤以上，盤中最高來到 15.2 元，最新報價為 15.08 元，較昨日上漲 0.1 元，漲幅 0.67% ，股價始終守在發行價 15 元之上，並未破發。
依據證交所送件資料顯示，野村全球航運龍頭標的指數為「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，是由 ICE Data Indices, LLC 所編製及維護，該指數是從全球主要交易所中，選擇符合市值及流動性標準的股票，再依 FactSet RBICS 第六級航運相關產業分類、及過去四年中至少支付過一次現金股息的條件進行篩選，採調整後的自由流通市值加權計算而成，現有成分股計 40 檔。
00960 追蹤指數 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數，瞄準全球 3 大航運類別，一次納入「貨櫃」、「散裝」、「油輪」的龍頭企業。00960 的前十大持股分別是長榮海運（9.66%）、丹麥馬士基（7%）、日本郵船（6.5%）、日本商船三井（6.49%）、日本川崎汽船（6.11%）、陽明海運（5.31%）、美國美森輪船（4.48%）、美國前線油輪運輸（4.16%）、美國天蠍座油輪（3.96%）、萬海航運（3.87%）。
法人指出，今年航運股有望複製往年盛況，除了主要國家出口運量持續創高外，以及中東地區紅海危機、俄烏戰爭持續，以及美國東岸碼頭醞釀罷工等，這些都可能進一步造成航運「供不應求」，推升航連指數。
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