KPMG全球CEO調查：72%未來三年全球經濟具信心 供應鏈風險最具威脅

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-19 19:53

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KPMG 今 (19) 日發表《2024 年 KPMG 全球 CEO 前瞻大調查》，此報告已邁入第十年，本次調查結果顯示，72% 的 CEO 對未來三年全球經濟具有信心。92% 的 CEO 表示，他們計劃在未來三年內增加員工人數，而這是自 2020 年以來最高的一次。CEO 認為人才和能力是實現生成式 AI 潛力的關鍵。超過半數（61%）的 CEO 指出，AI 實施過程中的道德挑戰是最難解決的問題之一，缺乏監管法規（50%）以及技術和能力不足（48%）也是值得關注的領域。

儘管 CEO 對於領導大型企業越來越有壓力，但他們對招募的積極態度依然不變。72% 的 CEO 表示，比起去年，他們更感受到維持企業長期繁榮發展的壓力。CEO 認為，影響企業成長的主要風險也發生了變化，「供應鏈風險」和「企業營運風險」超越了「數位網路安全風險」，成為首要威脅，而去年排名第一的「地緣政治和政治不確定性風險」則居第四名。

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全球 CEO 認為擁抱人工智慧的競賽（50%）為當前企業最大挑戰之一，僅次於經濟不確定性（53%）。大多數領導者再次承諾將增加對創新和技術的投資，並視其為企業成長的驅動力。64% 的 CEO 將 AI 列為 2024 年的首要投資重點，63% 的 CEO 預期在未來 3 到 5 年內看到投資回報。

從數據顯示，CEO 認為人才和能力是實現生成式 AI 潛力的關鍵，今年 AI 實施的前三大效益為提高效率和生產力、提升員工技能以因應未來所需及增強企業創新。

儘管如此，CEO 也意識到快速推動新技術實施所帶來的風險。超過半數（61%）的 CEO 指出，AI 實施過程中的道德挑戰是最難解決的問題之一，缺乏監管法規（50%）以及技術和能力不足（48%）也是值得關注的領域。

超過四分之三的 CEO 認為 AI 不會從根本上影響其企業的員工人數與需求職位，但僅有 38% 的 CEO 認為員工有充分利用 AI 優勢的技能，58% 的 CEO 則認為生成式 AI 的整合讓他們重新思考了初階職位所需的技能。

KPMG 安候建業主席陳俊光表示，十年前首次發佈全球 CEO 前瞻大調查時，人工智慧並不是 CEO 關注的焦點，然而時至今日，AI 已成為翻轉企業邁向數位化的最佳解方，也為商業模式帶來無限的可能性。