【量大強漲股整理】台股站穩半年線之後，有機會續航嗎?關鍵看甚麼?

鉅亨研報 2024-09-19 18:09

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加權指數，今日開低走高，終場上漲 363.85 點，收在 22042.69 點，成交量 3277 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 271.06 億，投信買超 21.93 億，自營商買超 60.09 億，三大法人合計買超 353.08 億，其中，投信連 24 買，累計 1066.07 億。

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美股四大指數全面下跌，道瓊下跌 0.25%，標普 500 指數下跌 0.29%，納指下跌 0.31%，費半下跌 1.08%，台灣時間 9 月 19 日零晨 2 點，美國聯準會以 11 比 1 投票結果，將聯邦資金利率下調 2 碼至 4.75%-5.0% 的目標區間，這是自 2020 年 3 月四年多來的首次降息，在與通膨飆升的長期戰鬥之後，聯準會啟動了新一輪降息循環以提振經濟，最新利率點狀圖顯示，央行預計 2024 年還將再降息 2 碼，也就是 11 月和 12 月各降 1 碼，市場認為，直接降息 2 碼是一個不尋常的大動作，可能表示聯準會相當擔憂勞動市場，未來勞動市場數據將會成為觀察的重點；(NVDA-US) 輝達，下跌 1.92%，收在 113.37 美元，輝達計劃以約 1.65 億美元的價格收購位於西雅圖的新創公司 OctoAI，目的是強化其軟體和雲端運算服務能力，目前正在進行深入談判；台股方面，加權指數，終場上漲 363.85 點，收在 22042.69 點，站穩半年線續攻，三大法人同步買超，合計買超 353.08 億，降息行情正式啟動，資金動能充足下，台股有望重回多頭格局；今晚美國將公布初領和續領失業金人數，如就業數據優於預期，將會帶動股市繼續向上攻。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，上漲 2.02%，收在 960 元，台積電在今年第一季全球晶圓代工產業的市占率為 61.7％, 高居龍頭地位，先進製程在全球更是有高達 92％的市占率，明顯受惠於 AI 的成長，台積電競爭優勢越來越強，有利台股上漲；(2317-TW) 鴻海，上漲 1.44%，收在 176.5 元，蘋果新手機 iPhone 16 在中國預購銷量不如預期，電商平台包括拼多多, 淘寶及天貓等業者已經提前打折促銷，降價幅度在 4％至 11% 不等，主要代工廠鴻海，近幾天賣壓湧現，股價相對弱勢；(2454-TW) 聯發科，上漲 1.36%，收在 1120 元，累計前 8 個月營收年增 29.9%，表現符合市場預期；法人機構表示，在聯發科預估全年營收可雙位數成長的基礎上，看好天璣 9400,ASIC 等業務前景，預估今年每股獲利（EPS）約 58 元。

AI 時代來臨，高速傳輸需求快速提升，(2330-TW)台積電，宣布 COUPE 技術將於 2025 年完成驗證, 2026 年整合 CoWoS 封裝，導入共同封裝光學元件 (CPO) 之中，矽光子族群有望長期受惠；功率半導體暨雷射封裝廠 (3450-TW) 聯鈞，上漲 7.18%，收在 186.5 元，再創波段新高，8 月營收 6.58 億，月增 2%，年增 40%，主力產品 400G 光通訊產品，已成功切入資料中心，也已具有矽光子技術，將視客戶需求規劃量產時程；(3081-TW)聯亞，亮燈漲停，收在 235.5 元，再創波段新高，8 月營收 1.07 億，月增 2%，年增 77%，全球 CSP ( 雲端服務提供商 ) data center 出貨主力依然是 400G，但是聯亞客戶已經開始進行 800G 升級，聯亞有機會成為 800G 升級商機首波受惠者；(4979-TW)華星光，上漲 6.64%，收在 144.5 元，高速傳輸需求由 400G 轉向 800G，大客戶(MRVL-US) Marvell 持續投入 800G 光收發模組，今年下半年 800G 產品有機會明顯放量。

車用零組件需求提升，車用三雄全面上漲，汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽，上漲 0.95%，收在 106 元，8 月營收 21.27 億，年增 2.4%，創下同期新高，累計前 8 個月營收 165 億，年增 9%，也創下同期新高，自從保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後，北美 AM 市場需求就開始明顯成長，東陽多數產品都有獲得美國 CAPA 認證，未來將會陸續貢獻營收；(4569-TW)六方科 - KY，亮燈漲停，收在 248 元，再創波段新高，董事長盧經緯表示，未來將積極跨足半導體設備零件, 散熱, 光通訊, 醫療, 運動, 無人機等市場，目前已經在泰國建立 4 個廠房，第 5 個廠房 正在興建中，估計總產能將會增加 10%，冷卻系統快速接頭已經送樣，企業預期 2024Q4 冷卻系統快速接頭出貨量將會明顯放大，開始貢獻營收；(2233-TW)宇隆，上漲 4.76%，收在 176 元，宇隆自有品牌 TUF ONE 行星減速機將跨入 AI 領域應用，尤其是工業 4.0 & 智慧工相關應用需求，也可結合 AI 技術應用於人形機器人，目前已進入少批量客製化生產階段，未來有望全面擴大營收，2024 年 6 月斥資 10 億打造的台中新廠正式啟用，可提高生產量能 3 倍，不僅可滿足醫療, 汽車, 高階自行車等多元產業需求，進而爭取全球訂單，而且自有品牌 TUF ONE 行星減速機專用高端生產設備也將開始進場，近期自行車產業復甦腳步明顯加快，多元產業布局效益將會開始顯現，並持續貢獻營收。

(NVDA-US)輝達 GB200 AI 伺服器機櫃即將於今年第四季開始放量出貨，不論是機殼族群或散熱族群將迎來強勁成長動能；(3013-TW)晟銘電，上漲 7.44%，收在 115.5 元，8 月營收 8 億元，年增 45%，主要客戶 (2382-TW) 廣達，即將開始出貨搭載 (NVDA-US) 輝達 GB200 AI 伺服器機櫃，晟銘電營收有望大幅成長，目前正研發水冷散熱機櫃關鍵零組件，水冷機櫃可望於今年第 4 季開始出貨，成為 2025 年關鍵成長動能，目前也規劃在泰國興建 AI 伺服器生產基地，預計 2024 年底完工試產，2025 年開始生產並貢獻營收；(2486-TW)一詮，上漲 2.35%，收在 95.8 元，8 月營收 4.87 億，年增 12%，目前已順利取得 (NVDA-US) 輝達 B100 均熱片訂單，高階均熱片也成功切入晶圓代工廠 CoWoS 供應鏈，今年第 2 季開始出貨，2024H2 出貨量將會逐季提升，2024 Q4 將進入成熟量產階段，營收和獲利成長空間大，股價當然有機會強勢表現；(4566-TW)時碩工業，上漲 3.02%，收在 92 元，8 月營收 4.4 億，月增 2%，年增 14.7%，時碩工業是少數擁有多元題材的潛力黑馬股，水冷散熱題材，水冷接頭金屬扣件已經送樣驗證，預計最快 2024Q4 開始出貨給散熱大廠，近期又傳出水冷接頭嚴重缺貨，產品通過驗證後，有望獲得相關訂單；電動車題材，目前已成功打入全球最大電動車廠比亞迪供應鏈，汽車零組件營收已明顯成長；航太題材，隨著全球疫情陸續解封，航空產業明顯復甦，旗下天陽航太陸續接到航太大廠長期訂單，是今年最主要的成長動能；醫療題材，時碩工業鎖定中國前五大微創手術器械大廠提供吻合器產品，醫療領域將成為營運的第四隻腳，擁有 4 個熱門題材，股價上漲可期。

今日盤面焦點族群是工具機概念股，工具機公會表示，工具機和精密零組件有望在半導體, AI, 機器人等產業擔綱關鍵角色，(6609-TW)瀧澤科，上漲 2.43，收在 88.6 元，作為精密工作母機及 PCB 鑽孔機的製造廠，瀧澤科的營運穩定，在市場需求蓬勃的背景下，展現出良好的成長潛力；(4526-TW)東台，上漲 7.34%，收在 40.2 元，營運主要聚焦於航太, 汽車, 醫療, 電子半導體四大領域，東台和半導體封裝大廠合作，已將 雷射鑽孔機導入扇出型先進封裝製程，PCB 鑽孔機也已成功切入大部分 AI 伺服器大廠，2024 年更首度打入歐洲市場，2024 年 8 月東台證實目前正以 3D 列印技術與半導體設備大廠 (ASML-US) 艾司摩爾展開合作，已完成產品驗證並開始量產出貨，東台表示，今年營收和獲利將會雙雙成長，下半年營運優於上半年，有機會轉虧為盈。

台股站穩半年線之後

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師