【量大強漲股整理】台股站穩半年線之後，有機會續航嗎?關鍵看甚麼?

車用零組件需求提升,車用三雄全面上漲,汽車零組件大廠 (1319-TW) 東陽,上漲 0.95%,收在 106 元,8 月營收 21.27 億,年增 2.4%,創下同期新高,累計前 8 個月營收 165 億,年增 9%,也創下同期新高,自從保險公司 STATE FARM 大量採用非原廠外觀件提供客戶換修後,北美 AM 市場需求就開始明顯成長,東陽多數產品都有獲得美國 CAPA 認證,未來將會陸續貢獻營收;(4569-TW)六方科 - KY,亮燈漲停,收在 248 元,再創波段新高,董事長盧經緯表示,未來將積極跨足半導體設備零件, 散熱, 光通訊, 醫療, 運動, 無人機等市場,目前已經在泰國建立 4 個廠房,第 5 個廠房 正在興建中,估計總產能將會增加 10%,冷卻系統快速接頭已經送樣,企業預期 2024Q4 冷卻系統快速接頭出貨量將會明顯放大,開始貢獻營收;(2233-TW)宇隆,上漲 4.76%,收在 176 元,宇隆自有品牌 TUF ONE 行星減速機將跨入 AI 領域應用,尤其是工業 4.0 & 智慧工相關應用需求,也可結合 AI 技術應用於人形機器人,目前已進入少批量客製化生產階段,未來有望全面擴大營收,2024 年 6 月斥資 10 億打造的台中新廠正式啟用,可提高生產量能 3 倍,不僅可滿足醫療, 汽車, 高階自行車等多元產業需求,進而爭取全球訂單,而且自有品牌 TUF ONE 行星減速機專用高端生產設備也將開始進場,近期自行車產業復甦腳步明顯加快,多元產業布局效益將會開始顯現,並持續貢獻營收。