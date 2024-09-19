國泰世華：美經濟軟著陸機率高 估今年再降2次各1碼
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-19 20:15
美國聯準會啟動新一輪降息循環，本次降 2 碼，政策利率調整為 4.75-5.0% 區間。國泰世華銀行今 (19) 日發表 FOMC 會後市場展望，預期今 (2024) 年仍有 2 次降息機會，在 11、12 月可望各降 25 個基點，惟期貨市場仍隱含 11 月降 1 碼、12 月降 2 碼的可能。國泰世華認為美國經濟軟著陸機率高，三大趨勢後續變化仍須留意。
Fed 對於通膨朝向 2% 的目標更有信心，美國勞動市場仍具韌性，但就業增長放緩，失業率持續上升。考量通膨與就業的風險平衡之下，Fed 決議本次降息 2 碼。
至下次 11 月 7 日 FOMC 會議前, 需持續關注通膨、就業數據的變化，包括 10/10 的 CPI 報告 (消費者物價指數)，9/27、10/25 的 PCE 報告 (個人消費支出物價指數)，以及 10/4、11/1 的 NFP(非農就業報告)。
至於聯準會接下來的降息動作？國泰世華表示，根據點陣圖透露，隱含今 (2024)、明 (2025)、後 (2026) 年分別有 4、4、2 碼的降息空間。
股市方面，降息雖有助評價面，但股市仍反應乖離過高及後續景氣下修風險，震盪格局持續，若逢拉回過大，可視為布局契機。
債市方面，在降息趨勢帶動下，長線而言美債殖利率將逐步走低，有利於未來債市成長空間。不過需留意，若終點利率落在 3%，隨著期限溢酬的恢復，長債殖利率的下滑空間較為有限，資本利得空間恐較小，建議債市布局思維以鎖定穩定利息收入為主。
匯市部分，美國降息循環啟動下，長線來看美元走勢趨弱，有利於非美貨幣升值。但美元貶值空間須視未來 Fed 降息幅度，以及歐日央行後續調整而定。
降息循環正式來臨，投資人應如何看待美債殖利率倒掛現象？是否為經濟衰退訊號？國泰世華表示，過去的倒掛主要發生於 1990、2001、2008、2020 年，分別面臨伊科戰爭、網路泡沫、次貸風暴、新冠疫情等重大系統性事件，Fed 皆須大幅降息以提振美國經濟。不過以目前的經濟形勢判斷，本次步入軟著陸的可能性較大。
不過，須留意三大趨勢後續變化，包含：終端需求復甦狀況、中國景氣表現，以及美國總統大選後的政策調整。倘若進一步惡化，屆時 Fed 才可能再度大幅且快速降息，以應對經濟衰退的危機。
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