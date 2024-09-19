Space X 奪美國聯合航空Wifi訂單 地面供應商啟碁有望受惠
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-19 16:01
全球最大低軌衛星營運商星鏈 (SpaceX) 近日傳出重大捷報，成功取得美國聯合航空的機上無線上網 WiFi 訂單，啟碁 (6285-TW) 作為星鏈地面用戶端設備的重要供應商，近年來積極布局低軌衛星產業，可望從中受惠。
星鏈近年積極布局機上無線網路，並成功讓美國聯合航空導入星鏈服務，星鏈董事 Nick 表示，與聯合航空簽約後，星鏈的機上無線上網合約數量已達約 2,500 架飛機，機上 WiFi 訂單翻倍。
啟碁作為星鏈地面用戶端設備的重要供應商，近年來積極布局低軌衛星產業，星鏈近期要求供應商擴大中國大陸以外的產能，啟碁積極響應，其越南二廠已於今年 7 月進入量產階段，成為低軌衛星產品的主要生產基地。
啟碁目前在台灣、越南、中國和墨西哥都設有生產據點，其中，越南廠的自動化程度最高，在成本架構上最具優勢，法人表示，看好啟碁為台商供應鏈中最直接受惠的廠商，持續正向看待其後續業績表現，
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