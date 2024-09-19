Space X 奪美國聯合航空Wifi訂單 地面供應商啟碁有望受惠

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-19 16:01

‌



全球最大低軌衛星營運商星鏈 (SpaceX) 近日傳出重大捷報，成功取得美國聯合航空的機上無線上網 WiFi 訂單，啟碁 (6285-TW) 作為星鏈地面用戶端設備的重要供應商，近年來積極布局低軌衛星產業，可望從中受惠。

星鏈近年積極布局機上無線網路，並成功讓美國聯合航空導入星鏈服務，星鏈董事 Nick 表示，與聯合航空簽約後，星鏈的機上無線上網合約數量已達約 2,500 架飛機，機上 WiFi 訂單翻倍。

‌



啟碁作為星鏈地面用戶端設備的重要供應商，近年來積極布局低軌衛星產業，星鏈近期要求供應商擴大中國大陸以外的產能，啟碁積極響應，其越南二廠已於今年 7 月進入量產階段，成為低軌衛星產品的主要生產基地。