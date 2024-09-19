〈房產〉住展風向球買氣連兩降　8月從熱絡黃紅燈轉為穩定綠燈　

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-19 12:28

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代表北台灣新建案市場概況的「住展風向球」，8 月從熱絡黃紅燈轉為穩定綠燈，風向球六大構成項目呈現「一升、二平、三降」，走升的分數為預售屋推案量，三降為來客組數、成交組數、新成屋戶數，持平的是待售建案個數、議價率，整體分數為 51.7 分。

住展發言人陳炳辰指出，出於買氣對整體房市信心不足，銀行房貸限額暴風半徑逐步籠罩預售市場，需求轉弱，追蹤指標建案平均來客組數每週約 27.1 組，而平均成交組數每週約 3.4 組，雙雙呈現連續第二個月下滑，回到年初水位，事實上預售市場本就不少同時為成屋的買盤，眼見成屋貸款卡關，無法輕易出手預售，房價偏高下也趁勢歇手觀望，除非如雙北市的文山區與土城區特定新開指標案有其吸引力，其餘要是來不及搭上上半年熱潮舊案，皆明顯有感人氣轉涼。

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相對供給面倒未見修正，建商早先規畫進場案，持續積極態勢，8 月推案突破 1300 多億元，今年以來僅次於 520 新政府上台的慶祝行情，更勝 329 檔期，指標大案以台北市文山區「元利四季莊園」為首，預估案量達 600 億元，其餘如台北市信義區的「國美榕遇」，以及新北市新店區的「國揚光河」、三重區的「華固慕川」也有超過 50 億元量體，與緩降令、民俗月、新青安嚴查、新版囤房稅等利空完全兩個世界平行宇宙，雖不無箭在弦上不得不發的因素，但後怕或許即將開始。

而新成屋產品 8 月只推出 100 多戶，沒有指標案可言，與預售案大顯兩樣情，主因不脫新成屋房價高，自備款上資產需更充裕，新青安的嚴查、新版囤房稅皆為干擾，建商推案興致缺缺，而之後將大受這波貸款危機打擊，購置方無錢可貸，買氣恐蕩然無存，建商未來另要面對銀行餘屋貸款喊停，推案將趨每況愈下。

八風吹不動 銷售放緩仍不給議價

住展指出，北台灣 8 月待售建案數為 902 案，分數上雖持平，但以今年來說每個月數 10 筆結案的步調，已放緩至只比前月減少 14 筆，除了台北市因為買方資產實力強，保持穩健去化動能以外，北台灣其他縣市銷售不再強勢，尤其新竹地區待售案不減反增，當地投資氛圍重，房貸風波明顯有所影響，本以去化舊案就可獲利的盤算，反因沒有新案刺激下，令整體銷況受挫。

住展指出，8 月議價率仍維持 10% 以內，建商出於成本考量，且也不到黃河心不死，若先前的獲利尚足以挺過這段危機時刻，價格不輕易讓步，以不二價銷售也大有案在，短時間內難撼動房價。