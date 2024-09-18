〈房產〉昔飛虎將軍故居現為私廚營業 他用1.25億元當現成房東

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-18 13:28

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台北市新生北路三段巷內，雙城街商圈附近的一處獨棟洋房老宅，過去為飛虎將軍故居，目前已被文化部列為歷史建築，由特色私廚經營承租中，根據實價登錄顯示，今年 6 月由自然人以 1.25 億元買下，此一約 188 坪的 1-2 樓帶租約店面，讓新買方直接當起現成房東。

台灣房屋中山民生加盟店店東蕭佑寯分析，該店面鄰近捷運中山國小站，附近是雙城街商圈及晴光商圈，擁有一定客群人潮，不過店面位在巷內，雖然不是正商圈範圍，但是因建物原為 1940 年代的高階軍官宿舍，曾為飛虎將軍陳納德、陳香梅夫婦的故居，建築設計聚中西式風格，經過修整重建後，出租給餐飲業，餐點以特色料理為主，前三年每月租金為 28.1 萬元，且承租第 4 年起到第 5 年，租金調整為每月 28.7 萬元，店面毛投報率為 2.7-2.76%，投報表現頗亮眼。

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台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，疫後國旅爆發，聚餐需求也相當熱絡，由於近年消費者高價消費餐飲接受度增加，對於餐飲的要求越來越高，不僅廚藝、服務、裝潢要好，餐廳若具有話題性，更能透過社群傳播口耳相傳，因此地段好，或是建築空間特殊，有故事的店面，頗能吸引經營高價的餐廳業者，而帶租約賣，也能吸引長期置產者的目光。

台灣房屋集團趨勢中心進一步統計，近兩年台北市的億級一樓店面交易狀況，而去年上半年則僅 9 筆，平均單價為 124.8 萬元，中山區交易最熱，有 4 筆；而今年上半年已累計 17 筆，店面平均單價 181.6 萬元，其中又以大安區從去年零交易，今年有 9 筆億級店面成交，成為高價店面熱區。

張旭嵐分析，大安區店面因單價總價皆高，過去幾年鮮少交易，不過隨著大巨蛋去年底啟用，活動賽事動輒吸引數萬人潮，帶動商圈復甦，周邊零售和餐飲消費商機也活絡起來，使東區店面交易今年也有明顯回春跡象。