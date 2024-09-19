〈房產〉2024年新北豪宅熱銷區出爐 板橋豪宅單價躍上7字頭

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-09-19 15:29

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台灣豪宅除了一級戰區台北市之外，新北市的豪宅市場也值得關注。房仲業者統計 2024 年 1-7 月新北市總價 6000 萬元以上的豪宅交易情形，其中板橋區豪宅交易累計 16 戶位居新北第一，交易量也是第二名的兩倍，平均單價每坪 76.9 萬元，平均每戶總價 8429 萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，板橋區是新北市的政經中心，也是重要的交通樞紐，交通便捷、商業發達、人口聚集，也讓新板特區成為新北市知名的豪宅聚落，位於新板特區內的「橋峰」社區今年有 4 戶交易，平均單價每坪 78.2 萬元，平均總價高達 9154 萬元。也因為新板特區發展成熟，特區內大坪數素地稀有，鄰近新板特區的新成屋豪宅「君麟」社區也成了豪宅買方的置產標的，今年累計有 6 戶交易，平均單價每坪 78.1 萬元，平均總價達 7270 萬元。

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新莊區 2024 年豪宅交易合計 8 戶，位居新北第二，平均單價每坪 65.5 萬元，平均每戶總價 7965 萬元。陳金萍說，新莊副都心是國家級的重劃區，也是新莊豪宅交易熱區，現已有中央合署辦公大樓、電影文化中心、宏匯廣場、國賓影城進駐，也不乏儒鴻 (1476-TW)、佳能 (2374-TW)、四零四科技、麗寶建設等知名企業進駐設立企業總部，商業發展深具潛力。

此外，新莊副都心有機場捷運連接桃園機場、台北市，也有捷運環狀線通往板橋、中和、新店等產業聚落，因此吸引高資產客群選擇在新莊副都心置產。「中悅檀悅」社區今年累計交易 7 戶豪宅，也是今年新北市豪宅交易戶數最高的社區，平均單價每坪 65.8 萬元，平均總價 7138 萬元。

而林口區今年豪宅交易累計 6 戶，位列新北市第三，平均單價每坪 46.5 萬元，平均每戶 7593 萬元。陳金萍指出，隨著林口新市鎮重大建設發展逐步到位，當地生活機能逐漸完善，近年人口成長快速，也吸引多家企業、高資產族群進駐，近年房價呈現高速成長。