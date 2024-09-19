高股息ETF 8/5低點反彈 00730唯一打敗大盤
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-19 16:41
台股近月上沖下洗，加權指數自今年高點下殺至 8 月 5 日的波段低點 19830.88 點後，便一路呈現震盪反彈走勢。觀察高股息 ETF 表現，00730、00918 及 00944 為台股這波底部反彈行情中前三名績優 ETF，其中，僅有富邦臺灣優質高息 (00730-TW) 這段期間反彈幅度打敗台股加權指數。
00730 漲幅達 10.6%，勇奪第一名，大華優利高填息 30(00918-TW)、野村趨勢動能高息 (00944-TW)，這波反彈漲幅也有 9% 以上，表現不俗，而統一台灣高息動能 (00939-TW)、凱基優選高股息 30(00915-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、元大高股息 (0056-TW) 漲幅均超過 8%。
面對短期混沌不明的行情，投資達人表示，好的獵人善於等待，意指投資人面臨股災宜適時減碼，並伺機觀察哪些標的在遭遇股災後具有較強的反彈能力。
00730 為目前碩果僅存的年配息 ETF，不同於季配或月配息型的高股息 ETF 會將股息保留於未來數次發放，而是完整將該年度的成分股配息成果分配予投資人。
法人表示，00730 近五年平均現金殖利率為 5.33%，即將於今年 9 月 30 日進行本年度收益分配評價，偏好現金流管理相對單純的投資人，不妨考慮這檔。
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