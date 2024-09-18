00915親弟來了！00938走出第三條路 聚焦投資價值10/2開募

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-18 18:33

‌



00915 親弟來了！凱基台灣優選 30 ETF 基金 (00938-TW) 預計 10/2 開募，發行價 15 元，外界好奇，現在都已經發到 0096X 了，為何才推 00938？凱基投信坦言，追蹤指數 2023 年 11 月換股結果出現較大變動，連經理人都認為需要再觀察一下，但結果發現績效還是相當突出，00938 主要訴求是希望在市值與息值間走出第三條路，反應投資價值。

凱基台灣優選 30 ETF 基金預定基金經理人施政廷表示，相較今年，台股明年企業獲利預計有 17% 的成長空間可期，加上 AI 趨勢方興未艾，台股接下來幾年在投資版圖上絕對是關鍵的一塊拼圖。

‌



施政廷指出，台股深具長期投資價值，而從市場歷史數據回測結果顯示，00938 所追蹤的指數 - 臺灣優選多因子 30 指數，自 2007 年至今，歷經市場 6 次多頭與 5 次空頭洗禮過後，依舊繳出 1144% 的累積報酬率，相較於台灣加權指數的 427%、台灣高股息指數的 349%，臺灣優選多因子 30 指數，累積報酬率明顯較佳。

施政廷說明，00938 所追蹤的臺灣優選多因子 30 指數，相對選股範圍較不受限，專注以投資價值選股的結果，相較能比大盤得以表現出更高的勝率與較佳的長期報酬。

外界好奇，00938 為何是 00915 的親弟弟呢？在選股邏輯上，首先，兩檔均在上市櫃普通股中篩出市值前 300 大，此外，在獲利能力、財務品質、下行風險三項篩選標準也都一樣，包括近 4 季營業利益總和前 70%、近 4 季 ROE(非金融)/ROA(金融) 前 70%、排除近 126 日個股負報酬波動度最高 25%，最後在投資價值篩選才有所差異。

00938 精選 30 檔成分股，個股上限 30%，前五大成分股總和不超過 60%。觀察目前前十大成分股，第一大為鴻海權重 28.3%，富邦金以 10.95% 居次，第三則為聯電 8.22%，第 4 至 10 名皆為金控股。