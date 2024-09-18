投信基金總規模直逼9兆元 台股ETF、債券ETF買氣旺

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-18 10:33

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投信投顧公會最新統計 8 月底投信各類型基金規模出爐，整體規模增加 3035 億元，來到 8.97 兆元；進一步觀察各分類基金規模增減，由於 ETF 投資風氣持續盛行，8 月份規模仍以台股 ETF 增加 1604.02 億元為各類型基金規模增加之冠，其次為增加 450.77 億元的債券 ETF。

群益投信指出，台股今年來表現出色，即使歷經 7、8 月份的短暫重挫，大盤至今漲幅仍在 2 成以上，也因此在股市震盪之際，存股族或是想中長期持有的投資人紛紛逢低進場布局撿便宜，加上台股市場的存股領息風氣不減，也讓台股高息 ETF 成為存股族的最愛之一，台股 ETF 買氣也持續延燒。

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債券 ETF 方面，主要受惠於通膨趨緩，市場對於聯準會降息預期增溫，債市投資環境更有利之下，也進一步帶動債券 ETF 人氣與買氣攀揚，當中又尤以長天期投等債與長天期美債 ETF 最受青睞。

群益 25 年美債 ETF(00764B-TW) 經理人李鈺涵表示，考量國際金融市場仍有地緣政治因素之不確定性干擾的可能性，而美國為全球最大的經濟體，信用評等為最高的 AAA，具高度對抗風險特質，視為安全性最高的投資工具，且長天期美債因需求量大，市場流動性相對充裕，故現階段適度布局於長天期美債 ETF 不僅可滿足資產配置需求，後續也有機會掌握聯準會降息的價差。