降息放利多！櫃買債券ETF總資產規模2.84兆創新高 今年來增42%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-19 10:41

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美國聯準會於台北時間今 (19) 日凌晨宣布降息 2 碼，近來在降息預期發酵下，債券 ETF 規模持續成長，截至本（113）年 9 月 13 日止，共 85 檔債券 ETF 在櫃買中心掛牌交易，總資產規模達新台幣 2.84 兆元，相較去（112）年底 2 兆元，增長幅度達 42%，且規模持續創歷史新高，也同時位居亞洲第一；同時期，上櫃債券 ETF 總成交金額達 2.31 兆元，成交日均值達 135.94 億元，相較去年日均值 50.71 億元大幅成長 168%，交易十分熱絡。

櫃買中心表示，今年以來國內債券 ETF 市場增長動能，主要源自一般投資人的踴躍參與帶動，目前債券 ETF 自然人交易人次已突破 2 百萬人次，顯示債券 ETF 已成為投資人資產配置的重要標的。

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觀察今年以來成交量前五大之債券 ETF，大致以長天期美債 ETF 及可利息收益的投資級公司債 ETF 為主，長天期美債 ETF 主要因其對市場利率敏感度較高，當利率下降時會有較大的價格漲幅，許多投資人預期未來將降息，選擇投資長天期美債 ETF，可獲取未來降息所帶來的較大資本利得，但相對也需承擔較大的利率風險；而投資級公司債因有較高利息收益，故通常有穩定的較高配息率，但信用風險則相對美國公債為高，投資人可依自身需求及對未來利率走向看法，挑選適合自己的債券 ETF 商品。

櫃買中心提醒投資人，可至公開資訊觀測站（mops.twse.com.tw）查詢各檔 ETF 的股息、資本利得、收益平準金等項目占比資訊，建議投資人在購買任何 ETF 商品前，均需詳閱公開說明書，以了解相關投資風險如市場風險、集中度風險、流動性風險、折溢價風險、追蹤誤差風險、終止上市風險及匯率風險等；在購買 ETF 商品後，也應注意市價與淨值之折溢價情形。