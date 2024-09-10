櫃買：年底前推首檔外幣債券ETF 創櫃板新增家數2年內翻倍成長

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-09-10 19:27

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金管會主委彭金隆擘劃打造台灣成為「亞洲資產管理中心」願景，今 (10) 日舉辦高峰論壇揭露方案，櫃買中心董事長簡立忠進行簡報，介紹櫃買市場如何支持中小微企業、戰略產業進入資本市場，將以新增登錄與申請輔導家數 2 年內成長 1 倍為目標，2024 年底前推出首檔外幣加掛債券 ETF。

簡立忠表示，櫃買中心將透過健全輔導機制，積極幫助中小微企業進入創櫃板，

以新增登錄與申請輔導家數 2 年內成長一倍為目標，協助企業發展壯大。為鼓勵上櫃公司揭露重要資訊，提升企業價值計畫及重視股東價值，全體上櫃公司 114 年起每年至少須辦理 1 次法人說明會。

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另增設「提升企業價值計畫」專區，目標 114 年、116 年、118 年揭露占比達 10%、20% 及 25%。此外，櫃買中心也將進一步推動企業揭露透明資訊，特別是強化英文資訊揭露，以吸引國際資金挹注，並提升企業的國際競爭力。

在產品創新方面，櫃買中心積極推動六大發展方向，包括「推動主動型 ETF、多資產 ETF」、「研議擴大 ETF 加掛幣別及商品範疇」、「擴大永續發展債券市場商品範疇」、「規劃建置基金架構 REITs 櫃檯買賣制度」、「研議擴大國際債券雙掛牌市場規模」以及「研議開放掛牌式結構型商品」等。