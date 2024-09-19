加快創業投資發展！中國國務院：推動國資出資成為長期資本跟耐心資本

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-19 09:24

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《央視網》報導，中國國務院總理李強週三 (18 日) 主持召開國務院常務會議，研究促進創業投資發展的有關舉措，以及聽取今年糧食生產形勢和農業工作情況的彙報，並審議通過《烈士褒揚條例（修訂草案）》與《中華人民共和國兩用物項出口管制條例（草案）》。

在促進創業投資發展方面，會中指出，創業投資事關科技創新、產業升級和高質量發展。要儘快疏通「募投管退」各環節存在的堵點卡點，支援符合條件的科技型企業境內外上市，大力發展股權轉讓、併購市場。要推動國資出資成為更有擔當的長期資本、耐心資本。

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此外，要推動國資出資成為更有擔當的長期資本、耐心資本，完善國有資金出資、考核、容錯、退出相關政策措施，並要夯實創業投資健康發展的制度基礎，落實資本市場改革重點舉措，健全資本市場功能，進一步激發創業投資市場活力。

中國發改委副主任李春臨在 6 月 26 日舉行的國務院政策例行吹風會上也曾說，除充分尊重市場規律以外，政府這隻「有形的手」也可發揮重要作用，引導各類資本摒棄急功近利、快進快出、掙快錢的浮躁心態，堅持做長期投資、戰略投資、價值投資、責任投資。

李春臨還鼓勵行業骨幹企業、科研機構、創業創新平臺機構等創業創新資源豐富的主體，具有資本實力和管理經驗的天使投資個人、保險資金、政府投資基金等專業機構投資者積极參與創業投資，形成多元化的創業投資主體。

中國日前也公布《促進創業投資高品質發展的若干政策措施》相關文件，李春臨稱有關政策措施主要是優化創業投資發展環境，進一步激發創業投資活力。