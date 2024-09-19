滬指跌破3,000點「國家隊」進場護盤 銀彈接近歷史高峰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-19 15:00

‌



今年 5 月以來，A 股市場震盪走弱，上證指數重回 3,000 點下方，在不少投資者陷入迷茫時刻，以中央匯金、證金公司為主的「國家隊」，以及以社保基金、養老保險基金、保險資金等為主的耐心資本頻頻發力，為市場穩定貢獻力量。

據《證券時報》周四（19 日）報導，截至今年第二季末，「國家隊」合計持股市值達到人民幣（下同）3.19 兆元，寫下近 5 年來同期新高，接近歷史同期峰值。與 2023 年底相比，「國家隊」持股市值增長 3,780.63 億元。

‌



若將保險資金、社保基金、養老保險基金統計在內，這些耐心資本合計持股市值達到 4.61 兆元，同樣逼近歷史同期高峰。

按 ETF 成交均價和增持份額計算，今年上半年，「國家隊」累計入市資金超過 4,600 億元，其中四大滬深 300 指數 ETF 增持金額超過 3,100 億元。

下半年「國家隊」買入力度並未減弱，截至 9 月 18 日，流入四大滬深 300 指數 ETF 的資金超過 2,200 億元。

除借道 ETF 入市，「國家隊」還重押多檔股票，並且持倉周期長達數年。截至第二季末，288 檔股票前十大流通股東名單出現「國家隊」的身影，其中 270 檔獲「國家隊」持股周期超過兩年，比率高達 93.75%。