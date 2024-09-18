傳福斯與中國合作夥伴上汽集團擬關閉工廠 應對汽車銷量萎縮

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-18 23:20

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根據外媒周三 (19 日) 援引知情人士消息報導，福斯汽車 (Volkswagen AG) 及其中國合資夥伴上汽集團 (600104-CN) 計劃至少關閉一家在中國的工廠，為應對中國市場對內燃引擎汽車需求放緩的局面。

報導指出，首家面臨關閉威脅的工廠─最快在明年收掉─是福斯在南京的工廠，生產 Passat 和Škoda 汽車，年產能高達 36 萬輛車。

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對此福斯汽車證實，在銷售量急劇下滑後，合作夥伴正在對旗下市場品牌Škoda 進行策略評估，凸顯出該公司在中國面臨的困難之大。知情人士表示，位於浙江省寧波市的一家生產Škoda 數款車型的工廠曾一度閒置數月，目前也考慮關閉。

福斯中國回應：「根據市場需求和我們的預測，所有上汽與福斯工廠都在正常運作。隨著公司重點轉向智慧電動車，我們正在逐步改變汽車生產和零組件工廠。」

根據報導，其實早在 2022 年，上汽與福斯在其位於上海安亭製造區中心的第一汽車廠 (No. 1 Auto Plant) 停止生產汽車，將產線轉移到江蘇儀徵，上海廠做為研發中心。福斯周三表示，第一汽車廠並未完全關閉，只是做為公司轉型的一部分專注研發。

至於其他工廠的情況尚不清楚，但知情人士透露已有部分工廠正在減產。報導指出，許多減產的工廠生產Škoda 汽車，去年該款車型在中國的產量銳減一半以上，至不足 2 萬輛。

福斯中國表示，在評估期間，合作夥伴正在調整Škoda 汽車的行銷方式並重組經銷商網絡，目的是強化對二手車銷售。

分析認為，福斯汽車在中國這個最大的市場上史無前例的撤退，是由於消費者的低迷，以及市場向電動車的迅速轉變，導致這家德國製造商的傳統汽車產能過剩。

去年，福斯在中國 39 家工廠的產量仍比新冠疫情前的高峰低逾四分之一。 2023 年，其在中國合資企業的營業收入占比下降了 20%，至 26.2 億歐元 (合 29.2 億美元)，比 2015 年的高點下降約一半。