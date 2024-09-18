傳德國化工巨擘巴斯夫擬分拆塗料部門 計劃農業化學品部門上市

鉅亨網編譯段智恆 2024-09-18 20:30

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根據外媒周三 (18 日) 援引知情人士消息報導，德國化工巨擘巴斯夫集團 (BASF SE) 執行長卡米特 (Markus Kamieth) 準備在 9 月 26 日至 27 日的資本市場日 (Capital Markets Day) 告訴投資人，近幾年內替農用化學品部門可能的上市做準備，同時還考慮分拆部分塗料業務或替其引入合作夥伴。

除此之外，知情人士透露巴斯夫可能還會宣布其電池材料業務的發展規劃，可能會利用任何資產出售來強化其資產負債表。

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消息傳出後，巴斯夫在法蘭克福的股價一度上漲 5.7%，將創下近兩年來最大單日漲幅，市值也有望達到 419 億歐元 (合 466 億歐元)。

據了解，巴斯夫的農業化學品部門生產除草劑 (herbicide) 和殺真菌劑 (fungicide) 等農作物保護產品，去年營收約為 100 億歐元。該公司在去年 12 月曾表示，將在 2026 年之前讓這些業務獨立，給予其更多自由。根據估算，如果按照上市同行的估值，該部門的價值可能超過 200 億歐元。

另一方面，巴斯夫塗料部門在去年的營收約為 44 億歐元，該部門產品包括 Chemetall 品牌用於防腐蝕的表面處哩，以及替汽車遠使設備製造商提供塗料。

卡米特今年 4 月上任執行長後，帶領巴斯夫進行撙節措施，試圖扭轉歐洲能源危機期間帶來的影響。該公司股價在過去 10 年內下跌 40% 以上，目前已分拆部分資產，而且在去年達成協議出售旗下天然氣子公司 Wintershall Dea 的上游業務。

在過去幾年內，巴斯夫每年支付約 30 億歐元的穩定股息，其投資活動的增加正在侵蝕資產負債表。

巴斯夫 7 月曾表示，化工產品價格全面下跌後，第二季收益下降，略低於分析師預期。今年 2 月，這家德國公司在路德維希港 (Ludwigshafen) 的主要工廠強化撙節措施，以尋求在 2026 年將年度成本削減 10 億歐元。巴斯夫表示計劃繼續採取這些效率措施。